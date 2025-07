Carolina Dieckmmann chora ao se despedir de Preta Gil em velório da cantora Atriz esteve ao lado da artista até os últimos dias de vida e se emocionou nas redes sociais com homenagens à amiga Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 25/07/2025 - 13h22 (Atualizado em 25/07/2025 - 13h29 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Carolina Dieckmmann se emociona em velório de Preta Gil Victor Chapetta/Agnews

Carolina Dieckmmann chegou ao velório de Preta Gil, realizado nesta sexta-feira (25), no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, acompanhada do marido, Tiago Worcman.

Abalada, a atriz tem sido uma das figuras mais próximas da cantora em seus últimos momentos de vida e já havia embarcado para Nova York assim que soube da piora no quadro de saúde de Preta.

Publicidade 1 / 40 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Velório de Preta Gil Amigos, familiares e fãs se despedem da cantora Preta Gil em velório no Theatro Municipal do Rio de Janeiro. A artista morreu no último domingo (20), vítima de câncer Victor Chapetta/Agnews

Nas redes sociais, Carolina fez declarações emocionadas. Na manhã do último domingo (20), horas antes da morte ser confirmada, publicou uma homenagem no Dia do Amigo com uma foto das duas sorrindo e um texto que comoveu os seguidores: “Preta é a tradução mais bonita disso; e a nossa irmandade é transbordamento. Juntas, hoje, muito, e sempre, sempre, até além. Te amo; e tanto q nem cabe na palavra.”

Após a partida da cantora, Carolina usou novamente as redes sociais para compartilhar o momento de despedida, com um desabafo feito diretamente do aeroporto, ainda nos Estados Unidos: “To sozinha no aeroporto, indo embora sem você. Te fazer carinho esses últimos dias foi o maior presente do mundo. […] Nosso amor é muito maior. Vou morrer de saudade; mas vou viver com você aqui, dentro.”

‌



Nesta sexta, a atriz também precisou lidar com rumores de um possível desentendimento com o amigo Gominho. Nas redes, ela negou qualquer atrito e pediu respeito ao luto: “Parem de ser doidos, gente... Preta só plantou amor. Vocês acham que eu e Gominho iríamos brigar??? Ainda nem nos encontramos, mas já trocamos mensagens de amor.”

Carolina e Preta tinham uma amizade de longa data, marcada por companheirismo e afeto público. A despedida da cantora, que faleceu aos 50 anos após uma longa batalha contra o câncer, tem mobilizado familiares, amigos e fãs com homenagens cheias de emoção.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

✅Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.