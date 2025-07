Carolina Dieckmmann desembarca no Brasil após passar últimos dias ao lado de Preta Gil Atriz viajou às pressas para os Estados Unidos e se despediu da amiga com homenagens comoventes nas redes sociais Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 21/07/2025 - 10h52 (Atualizado em 21/07/2025 - 11h59 ) twitter

Carolina Dieckmmann esteve com Preta Gil nos últimos dias de vida Edu Araujo/Agnews

A atriz Carolina Dieckmmann, uma das melhores amigas de Preta Gil, desembarcou no aeroporto de Guarulhos, nesta segunda-feira (21), após voltar dos Estados Unidos.

Ela esteve ao lado da cantora nos últimos quatro dias, até o momento da morte, ocorrida no domingo (20), em Nova York.

Assim que soube da piora no estado de saúde de Preta, Carolina não pensou duas vezes e embarcou para os EUA para acompanhar de perto a amiga que tanto amava.

Na manhã de domingo (20), horas antes da morte de Preta ser confirmada, a atriz já havia feito um post emocionante em homenagem ao Dia do Amigo. Com uma foto das duas sorrindo, ela escreveu:

‌



“a amizade em uma imagem… vc vê duas pessoas, mas, na verdade, é uma casa, e eu moro aqui. preta, é meu colo e quem também é a dona do meu. preta é a tradução mais bonita disso; e a nossa irmandade é transbordamento. juntas, hoje, muito, e sempre, sempre, até além. te amo; e tanto q nem cabe na palavra.”

O texto tocou milhares de seguidores — e virou ainda mais simbólico com o desfecho trágico poucas horas depois.

‌



Já no aeroporto, sozinha e visivelmente abalada, Carolina compartilhou outro desabafo sincero nas redes sociais, contando que estava indo embora sem a amiga, mas com o coração repleto de gratidão por ter vivido esse último momento ao seu lado:

“eu não sei o q dizer... to sozinha no aeroporto, indo embora sem vc. te fazer carinho - incessantemente - esses últimos 4 dias, estar tão perto, com vc... foi o maior presente do mundo. o universo se abriu pra q eu estivesse aqui. nossa conexão me chamou... e eu vim. eu ainda to aqui, preta. eu vim, eu vim. descansa, meu amor. como vc lutou... vai ser muito difícil, mas é uma benção o tempo q tivemos... e nosso amor é muito maior. vou morrer de saudade; mas vou viver com vc aqui, dentro!!! ❤️‍🩹amores, obrigada pelas mensagens. digam eu te amo a quem vcs amam... essa é a lição. esse é o legado. isso é @pretagil.”

‌



Além disso, a atriz publicou uma sequência de stories com registros de momentos marcantes ao lado de Preta, incluindo um vídeo em que aparece na plateia vibrando durante um show da cantora com Ivete Sangalo.

Veja o post de Carolina Dieckmmann na íntegra:

