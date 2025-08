Égua! Cantor Zé Neto compra animal por R$ 2,5 milhões em leilão 🐎 Animal é filha de campeã, tem pedigree de milhões e vai morar na fazenda do sertanejo Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 06/08/2025 - 16h19 (Atualizado em 06/08/2025 - 16h48 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Zé Neto comprou égua por R$ 2,5 milhões Reprodução/Instagram/@zenetotoscanooficial

Zé Neto, da dupla com Cristiano, resolveu abrir a carteira e fazer um investimento nada modesto no universo dos cavalos! 🐎

O sertanejo comprou uma égua chiquérrima chamada Whiz So Much, e o valor não é para qualquer um: R$ 2,5 milhões! 💸 A compra aconteceu durante um leilão no Haras Frange, em São Paulo, e deixou os fãs chocados com o luxo rural do cantor.

Mas não é qualquer bicho, viu? A égua é 100% da raça Quarto de Milha e filha da lendária So Much Fan, considerada a melhor égua de rédeas do Brasil. Segundo a equipe de Zé Neto, o animal é “extremamente versátil para provas equestres” e agora vai morar na fazenda do cantor.

E se engana quem pensa que é só pose! Zé Neto é realmente apaixonado pelo mundo agro. Em seu Instagram, o músico vive postando momentos com os animais e exibe o estilo de vida no campo. Ele também é fã de pescaria e compartilha registros com a mesma empolgação. 👨‍🌾

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

✅Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.