Gominho se emociona ao arrumar as coisas de Preta Gil: ‘Lembrando cada história’ Influenciador desabafou sobre a dor de perder a cantora e revelou momentos emocionantes ao organizar os pertences da amiga Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 06/08/2025 - 17h20 (Atualizado em 06/08/2025 - 17h20 ) twitter

Gominho se emociona ao arrumar as coisas de Preta Gil: ‘Lembrando cada história’ Reprodução Instagram

Gominho abriu o coração ao revelar que passou a tarde arrumando os pertences da melhor amiga, Preta Gil, que morreu no último dia 25 de julho. Duas semanas após a partida da cantora, o influenciador contou que mexer nas coisas dela foi uma mistura de saudade e dor. 💔

“Hoje a gente passou a tarde organizando as coisas dela. Só lembrança boa de uma amizade sem fim”, disse ele, mostrando um colar âmbar e uma camiseta da artista.

RESUMO DA NOTÍCIA Gominho revelou emoções ao arrumar os pertences de Preta Gil, que faleceu em 25 de julho.

O influenciador misturou saudade e dor ao lidar com as lembranças da amiga.

Ele expressou que Preta era sua principal conselheira e fonte de apoio.

A cantora lutou contra um câncer no intestino desde janeiro de 2023 e faleceu cercada de amor. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Segundo ele, mesmo com a tristeza batendo forte, cada peça traz uma história: “Óbvio que bate uma tristeza, mas a gente (vai) vendo as roupas, lembrando cada história...”, completou.

E o desabafo não parou por aí! Gominho já tinha dito nas redes sociais que a ficha pela morte da amiga só começou a cair agora.

‌



“Hoje eu passei o dia inteiro pensando no quanto eu perdi a única pessoa que me aconselhava, a única pessoa que eu buscava para tudo na minha vida, opinião, conselho. Para tudo, eu buscava a Preta. E quando eu fazia samba, a única opinião, crítica, julgamento que eu levava a sério era dela. E isso eu perdi. E essa ficha tem sido muito louca, muito profunda”.

Preta Gil lutava contra um câncer no intestino desde janeiro de 2023. Ela chegou a anunciar a cura, mas a doença voltou a avançar. Em dezembro de 2024, passou por uma cirurgia delicada em São Paulo para retirada de tumores e, mesmo em tratamento, viajou aos Estados Unidos em busca de alternativas.

‌



A cantora faleceu cercada de amor no dia 20 de julho e foi velada no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, no dia 25 do mesmo mês. Na sequência, foi cremada em uma cerimônia íntima com amigos próximos e familiares. 🤍

