Gominho nega ter recebido herança de R$ 5 milhões de Preta Gil e volta a trabalhar na TV Influenciador desmente boatos sobre suposta herança da amiga, falecida em julho, e retorna à televisão ao lado de Marina Sena Famosos e TV|Do R7 04/08/2025 - 16h38 (Atualizado em 04/08/2025 - 16h38 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA Gominho negou rumores sobre receber herança de R$ 5 milhões de Preta Gil, que faleceu recentemente.

Ele reassume o comando de um programa musical ao lado de Marina Sena na televisão.

Após a morte de Preta, Gominho se mudou para um novo apartamento e anunciou sua saída da agência de influenciadores Mynd.

Gominho compartilha sua rotina de exercícios e adaptação à nova fase de sua vida. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Gominho compartilhou no Instagram fotos com amiga Preta Gil Reprodução/Instagram/@gominho

O influenciador digital e apresentador Gominho usou as redes sociais para desmentir rumores de que teria recebido uma herança de R$ 5 milhões de Preta Gil, sua amiga próxima, que morreu no último dia 20, aos 50 anos, devido a complicações de um câncer de intestino.

Em uma live realizada no domingo (3), ele foi enfático: “Não tem R$ 5 milhões. Não tem dinheiro nenhum. Não estou esperando dinheiro de nada, e não tem essa herança”.

“A minha mãe já está até preocupada que eu seja sequestrado achando que tenho R$ 5 milhões. A verdade é que, se eu for sequestrado, não tenho nem R$ 1 pra dar”, disse, em uma entrevista recente.

Além de esclarecer os boatos, Gominho também retorna à televisão. Nesta segunda-feira (4), ele reassume o comando de um programa musical ao lado da cantora Marina Sena, que estreia como apresentadora.

‌



Dedicação à amiga e mudanças pessoais

Nos últimos três anos, Gominho deixou sua vida em Salvador, onde apresentava um programa na Salvador FM, para apoiar Preta Gil durante o tratamento contra o câncer no Rio de Janeiro.

Ele abandonou um emprego e um apartamento alugado na Bahia para morar na casa da cantora, na capital fluminense.

‌



Durante a live, ele comentou sobre a boa relação com a família de Preta, incluindo Fran Gil, filho da artista. “Eu me dou bem com todo mundo! Comigo não tem meio-termo. Ou eu me dou bem, ou não falo com a pessoa”, disse.

Após a morte de Preta, Gominho decidiu iniciar uma nova fase. Ele se mudou para um apartamento alugado em Botafogo, na Zona Sul do Rio, e tem compartilhado sua adaptação ao novo lar nos stories do Instagram.

‌



Nesta segunda, ele mencionou estar procurando uma academia para manter a rotina de exercícios que o levou a perder 60 kg no último ano. “Estou mantendo a dieta e os treinos, correndo atrás de uma academia aqui no bairro”, revelou.

Gominho também anunciou sua saída da Mynd, agência de influenciadores digitais da qual Preta Gil era uma das sócias majoritárias. Ele explicou que a decisão veio após o impacto da perda da amiga, a quem considerava sua maior conselheira.

“Quando acontece algo muito impactante, eu gosto de mudar tudo, e a morte da minha amiga foi algo muito impactante. Saí da casa dela, onde morei por três anos. Saí da empresa, que era dela. Eu fui pra lá por causa dela”, justificou.

“Preta me segurava. Tudo quem me aconselhava era ela. As loucuras que eu não fiz foi porque ela me segurou”, desabafou.

