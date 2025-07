O que se sabe sobre o estado de saúde de Bruce Willis? Ator tem aparecido apenas em registros feitos por familiares nas redes sociais Famosos e TV|Do R7 24/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 24/07/2025 - 02h00 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA Bruce Willis, de 70 anos, foi diagnosticado com demência frontotemporal e vive recluso desde 2022.

Recentemente, houve preocupações sobre sua capacidade de andar, ler e falar, mas a família não confirmou essas informações.

Willis agradeceu publicamente a policiais em um vídeo, mas sua esposa, Emma Heming, destacou os desafios da doença e a conscientização sobre demência.

Demi Moore, ex-esposa do ator, mencionou a dificuldade do diagnóstico, porém ressaltou momentos de afeto durante o processo. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Ela se declarou para o ator pelas redes sociais

Bruce Willis, de 70 anos, vive recluso desde que foi diagnosticado com demência frontotemporal. O ator, conhecido por papéis em filmes como “Duro de Matar” e “O Sexto Sentido”, deixou a carreira em 2022 após o agravamento de seu estado de saúde. Nos últimos dias, uma nova informação voltou a preocupar fãs. Segundo a mídia americana, Willis não consegue mais andar, ler e falar. A família ainda não confirmou essa informação.

A condição do ator se tornou pública em março de 2022, quando parentes anunciaram que ele havia sido diagnosticado com afasia. A doença compromete a comunicação e prejudicava sua atuação em cena. O último trabalho dele foi em 2021, no filme “Meia-Noite no Switchgrass”.

Menos de um ano após o anúncio da afasia, a família divulgou que o quadro havia evoluído para demência frontotemporal. A nova condição é uma doença neurodegenerativa que atinge os lobos frontais do cérebro, provocando alterações de comportamento, fala e compreensão. O comunicado destacou que não há tratamento disponível e que o diagnóstico trouxe alívio por dar uma resposta clara sobre a causa da deterioração.

Desde então, Willis tem aparecido apenas em registros feitos por familiares nas redes sociais. A esposa, Emma Heming, tem se tornado a principal porta-voz do núcleo familiar. Em declarações recentes, ela relatou os desafios de lidar com a doença e a importância de conscientizar o público sobre o impacto da demência.

Em janeiro, ela publicou um vídeo no qual o ator agradece a policiais pelo serviço prestado. Apesar de aparecer fisicamente bem, ele já demonstrava sinais da doença. Em entrevistas, Emma afirmou que é difícil saber até que ponto Willis tem consciência do que ocorre ao seu redor.

Demi Moore, ex-esposa do ator, também se pronunciou sobre a situação. Em uma entrevista recente, ela afirmou que o diagnóstico é difícil para todos os envolvidos, mas que também há espaço para momentos de afeto e significado durante o processo.

O site US Weekly chegou a informar que o humor do ator havia se tornado instável e que ele precisava de cuidados constantes. Segundo fontes próximas, há um revezamento entre os familiares para que ele nunca fique sozinho.

