'Parça' de Neymar, carros de luxo e menos 75 kg: quem é Gordão da XJ Na terça-feira (27), Sidney Leonel anunciou o fim do relacionamento com a influenciadora Nicolle Caroline Famosos e TV|Do R7 28/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 28/05/2025 - 02h00 )

Influenciador é alvo constante de comentários gordofóbicos nas redes Reprodução/Instagram - @gordaodaxj

Conhecido nas redes sociais como Gordão da XJ, o influenciador Sidney Leonel, de 21 anos, tem acumulado milhões de visualizações com vídeos de humor e ostentação. Criador de conteúdo desde a infância, Sidney se destacou primeiro pelas danças e depois pelo amor declarado por motos. Foi com um vídeo pilotando uma Yamaha XJ6 que ganhou notoriedade e um apelido que hoje é marca registrada.

Morador de São Paulo, ele começou a gravar vídeos para a internet aos 12 anos. O primeiro viral veio ainda na adolescência quando dançou sem camisa ao som de MC Pikachu, ganhando o apelido de “Gordinho do Vai Toma”.

Mas o grande salto veio quando publicou o vídeo com a XJ6. Na ocasião, foram mais de 70 milhões de visualizações. A partir dali, Sidney passou a viver da internet.

Apesar do tom leve e bem-humorado dos vídeos, a história do influenciador também é marcada por desafios. Obeso desde os 11 anos, quando já pesava 100 kg, chegou aos 15 com 150 kg e atingiu 339 kg aos 19. O histórico de problemas de saúde inclui diabetes, hipertensão e baixa testosterona.

O bullying o afastou da escola ainda na 8ª série. “Eu nunca fui triste com meu corpo, sempre me amei do jeito que sou. Já chorei, sim, não vou mentir. Só que hoje preciso ter saúde e qualidade de vida”, contou.

Nos últimos meses, o influenciador passou a investir em uma rotina mais saudável e voltada à perda de peso. O influenciador emagreceu 75 kg e passou a compartilhar os novos hábitos com seus seguidores. “Não posso fazer uma viagem internacional porque não caibo no banheiro do avião”, disse, ao justificar a busca por mais qualidade de vida.

Para celebrar a perda de peso, Gordão da XJ comprou um carro modelo Porsche 911 azul, avaliado em R$ 1 milhão. Os amigos incentivaram Sidney a perder peso para ganhar prêmios, e o carro foi um deles.

Contudo, a exposição da rotina nas redes sociais tem um preço. O influenciador é alvo constante de comentários gordofóbicos na web. “Tento não ler nada, mas às vezes sofro preconceito fora das redes sociais, isso eu não consigo controlar”, afirmou.

Ainda assim, prefere valorizar as conquistas. Com o sucesso digital, comprou uma mansão e passou a sustentar a família, além de virar amigo de Neymar Jr. e Mc Ryan. “Meu sucesso vem da curiosidade das pessoas ao ver um obeso vivendo como uma pessoa magra”, define.

A vida pessoal também ganhou destaque nas redes. Na terça-feira (27), Sidney anunciou o fim do relacionamento com a influenciadora Nicolle Caroline, com quem esteve por 11 meses. “Ela cuidou de mim como ninguém jamais cuidou. Por ela, eu voltei a ter vontade de viver”, disse ele nas redes sociais, demonstrando carinho e gratidão.

Hoje, Sidney já possui o aval de diversos médicos para realizar uma cirurgia bariátrica, recomendada para casos de obesidade como o dele. Mas diversos medos passam pela cabeça. “Me falaram durante uma consulta que tenho 1% de chance de morrer, com o peso que estou no momento. Enquanto houver risco, não vou realizar nenhuma cirurgia”, afirma.

