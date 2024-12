Priscila Ubba celebra encontro com elenco de Paulo, O Apóstolo Atriz posou ao lado de Michelle Batista, Murilo Cezar, Anna Melo e Marcéu Pierrotti Famosos e TV|Do R7 01/12/2024 - 02h00 (Atualizado em 01/12/2024 - 02h00 ) twitter

Priscila Ubba está no elenco da série Paulo, O Apóstolo Reprodução/Instagram

Priscila Ubba comemorou o encontro com o elenco da série Paulo, O Apóstolo nas redes sociais. O momento aconteceu durante o evento de boas-vindas da superprodução, no fim de novembro, no Rio de Janeiro.

No Instagram, a atriz compartilhou uma publicação celebrando o início da produção, que está em fase de gravação no Complexo de Dramaturgia da Seriella Productions, na zona oeste da cidade. Na postagem, Priscila posou ao lado de Michelle Batista, Murilo Cezar, Anna Melo e Marcéu Pierrotti.

Confira:

Na legenda da publicação, Priscila escreveu: “Um pouquinho do início dessa grande história. Que seja luz. Gratidão”.

‌



Paulo, O Apóstolo é uma produção de Cristiane Cardoso com exibição prevista para 2025 na RECORD.





