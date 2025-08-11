Quem é Felca, youtuber que viralizou com comentários sobre ‘adultização de crianças’ na web Vídeo com denúncias de exploração infantil ultrapassou 28 milhões de visualizações e gerou investigações do Ministério Público Famosos e TV|Do R7 11/08/2025 - 17h20 (Atualizado em 11/08/2025 - 17h20 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Felca, youtuber de 27 anos, viralizou ao denunciar exploração infantil em vídeo com 28 milhões de visualizações.

O vídeo menciona influenciadores que lucram com a exposição inadequada de crianças, incluindo Hytalo Santos, que teve seu perfil desativado.

O caso levou o Ministério Público e a Câmara dos Deputados a investigar e discutir a proteção das crianças na internet.

Felca, natural de Londrina e residente em São Paulo, tem 14,7 milhões de seguidores no Instagram e começou sua carreira em 2012 como streamer de videogames. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Felca começou na internet em 2012 como streamer de videogames e migrou para vídeos de humor e “reacts” Reprodução/Youtube

O youtuber Felipe Bressanim Pereira, conhecido como Felca, de 27 anos, ganhou destaque nas redes sociais após publicar recentemente um vídeo denunciando a exploração infantil na internet.

Divulgado na última quarta-feira (6), o conteúdo aponta casos de influenciadores que, segundo Felca, lucram com a exposição de crianças em contextos inadequados. A gravação já ultrapassava 28 milhões de visualizações e 208 mil comentários nesta segunda (11).

Entre os citados, está o influenciador paraibano Hytalo Santos, cujo perfil no Instagram foi desativado na sexta-feira (8), após a repercussão do vídeo. Não há confirmação se a desativação está ligada à denúncia.

Felca também acusou Santos de produzir vídeos com menores em situações que poderiam atrair criminosos, incluindo uma adolescente de 17 anos exposta de forma sensual, segundo o youtuber (assista abaixo).

‌



O caso chegou ao Ministério Público da Paraíba (MPPB), que já investigava Santos, e motivou discussões na Câmara dos Deputados. O deputado Hugo Motta (Republicanos) informou que irá pautar projetos sobre a proteção de crianças após a denúncia.

Natural de Londrina, Paraná, Felca mora atualmente em São Paulo. Ele começou na internet em 2012 como streamer de videogames e migrou para vídeos de humor e “reacts”, nos quais comenta produtos, serviços ou outros conteúdos.

‌



Hoje, o youtuber acumula 14,7 milhões de seguidores no Instagram, quase 5,5 milhões de inscritos no YouTube e cerca de 20 milhões somando todas as plataformas sociais, incluindo o TikTok.

Um de seus vídeos mais famosos, “Testei a Base da Virgínia”, publicado em maio de 2023, soma mais de 20 milhões de visualizações. Nele, Felca avalia um cosmético da influenciadora Virgínia Fonseca com tom humorístico, criticando o resultado.

‌



Ele também ganhou atenção ao comentar as “lives NPC” no TikTok e a CPI das Bets, criticando influenciadores que promovem casas de apostas.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp