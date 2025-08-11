Quem é Felca, youtuber que viralizou com comentários sobre ‘adultização de crianças’ na web
Vídeo com denúncias de exploração infantil ultrapassou 28 milhões de visualizações e gerou investigações do Ministério Público
O youtuber Felipe Bressanim Pereira, conhecido como Felca, de 27 anos, ganhou destaque nas redes sociais após publicar recentemente um vídeo denunciando a exploração infantil na internet.
Divulgado na última quarta-feira (6), o conteúdo aponta casos de influenciadores que, segundo Felca, lucram com a exposição de crianças em contextos inadequados. A gravação já ultrapassava 28 milhões de visualizações e 208 mil comentários nesta segunda (11).
Entre os citados, está o influenciador paraibano Hytalo Santos, cujo perfil no Instagram foi desativado na sexta-feira (8), após a repercussão do vídeo. Não há confirmação se a desativação está ligada à denúncia.
Felca também acusou Santos de produzir vídeos com menores em situações que poderiam atrair criminosos, incluindo uma adolescente de 17 anos exposta de forma sensual, segundo o youtuber (assista abaixo).
O caso chegou ao Ministério Público da Paraíba (MPPB), que já investigava Santos, e motivou discussões na Câmara dos Deputados. O deputado Hugo Motta (Republicanos) informou que irá pautar projetos sobre a proteção de crianças após a denúncia.
Natural de Londrina, Paraná, Felca mora atualmente em São Paulo. Ele começou na internet em 2012 como streamer de videogames e migrou para vídeos de humor e “reacts”, nos quais comenta produtos, serviços ou outros conteúdos.
Hoje, o youtuber acumula 14,7 milhões de seguidores no Instagram, quase 5,5 milhões de inscritos no YouTube e cerca de 20 milhões somando todas as plataformas sociais, incluindo o TikTok.
Um de seus vídeos mais famosos, “Testei a Base da Virgínia”, publicado em maio de 2023, soma mais de 20 milhões de visualizações. Nele, Felca avalia um cosmético da influenciadora Virgínia Fonseca com tom humorístico, criticando o resultado.
Ele também ganhou atenção ao comentar as “lives NPC” no TikTok e a CPI das Bets, criticando influenciadores que promovem casas de apostas.
