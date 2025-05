Quem é Guilherme Leonel, que fez desabafo público sobre fim de casamento com Carol Nakamura Ator e empresário ganhou projeção por sua participação na primeira temporada do reality show De Férias com o Ex Brasil Famosos e TV|Do R7 12/05/2025 - 15h11 (Atualizado em 12/05/2025 - 15h11 ) twitter

Guilherme Leonel também é conhecido por seu envolvimento em causas sociais Reprodução/Instagram/euguileonel

Guilherme Leonel anunciou o fim do casamento com Carol Nakamura em uma carta aberta publicada em seu perfil em uma rede social. “Lutei bravamente pelo meu casamento, e por seus sonhos. E alguns dias atrás, recebi outro pagamento … ingratidão”, escreveu. Os dois estavam juntos desde 2019.

Nascido no Rio de Janeiro, Guilherme é ator e empresário e ganhou projeção por sua participação na primeira temporada do reality show De Férias com o Ex Brasil.

Guilherme e Carol se casaram em novembro de 2020 em uma cerimônia íntima em Búzios, no Rio de Janeiro. Pouco tempo depois, adotaram Wallace, à época com 9 anos.

Aos 12 anos, o garoto decidiu voltar a morar com a mãe biológica. Na época, Guilherme comentou: “Nem sempre as coisas saem como a gente quer, e não temos controle sobre as vontades alheias. E, infelizmente, a vontade dele foi partir, voltar para a casa da mãe biológica”.

Guilherme também é conhecido por seu envolvimento em causas sociais. Foi em sua participação junto a uma instituição que conheceu o garoto Wallace.

Ele tem mais de 430 mil seguidores no Instagram, onde costuma postar selfies e registros de seu trabalho voluntário com cachorros.

