Quem é Hytalo Santos, influencer acusado por youtuber de exploração de menores
Alvo de investigação do MP da Paraíba desde 2024, Hytalo produz conteúdo com adolescentes e sorteia carros de luxo nas redes
O influenciador Hytalo Santos, de 28 anos, natural de Cajazeiras, na Paraíba, teve a conta no Instagram desativada na última sexta-feira (8) após ser citado pelo youtuber Felca em um vídeo que denuncia suposta exploração de menores em conteúdos publicados nas redes sociais.
O vídeo de Felca, publicado na última quarta-feira (6) apresenta imagens de adolescentes que participam de gravações feitas por Hytalo, incluindo Kamyla Santos, de 17 anos, que aparece em situações de cunho sensual. Segundo o youtuber, o influenciador utiliza a sexualização de menores para atrair público e gerar lucro.
Desde 2024, o Ministério Público da Paraíba investiga Hytalo por possível exploração de menores em suas produções. O órgão afirma que dois promotores conduzem o caso e que a abertura do inquérito ocorreu antes da publicação de Felca. Não há confirmação oficial sobre o motivo da retirada do perfil do influenciador da plataforma.
Hytalo ficou conhecido nas redes sociais por vídeos que mostram o cotidiano de adolescentes que ele chama de “filhas” e de meninos que apresenta como “genros”. A presença mais recorrente é a de Kamyla, que começou a aparecer nas publicações aos 12 anos. As gravações passaram a incluir temas como namoro e gravidez. Em um dos episódios mais comentados, Hytalo anunciou que Kamyla estaria grávida do irmão dele, mas depois afirmou que houve aborto espontâneo.
Em dezembro de 2023, o influenciador chamou atenção ao presentear cada convidado de seu casamento com o também influenciador Euro com um iPhone 15 Pro Max junto ao convite. Na época, Hytalo afirmou que o evento teve custo estimado de R$ 4 milhões.
Além do conteúdo com adolescentes, Hytalo administra um perfil de sorteios de celulares e carros de luxo, que soma mais de 1,9 milhão de seguidores. O vídeo de Felca, que trata do fenômeno conhecido como “adultização” de menores, já ultrapassou 28 milhões de visualizações e reúne milhares de comentários apoiando a denúncia.
