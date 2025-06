Quem é Hytalo Santos, influencer investigado pelo MP da Paraíba por suspeita de explorar menores Caso ganhou força após influenciadora divulgar vídeo em que acusa Hytalo de tratar seus ‘filhos’ de ‘forma inadequada’ Famosos e TV|Do R7 03/06/2025 - 20h39 (Atualizado em 03/06/2025 - 20h39 ) twitter

Influenciador Hytalo Santos é investigado por suspeita de exploração de menores na Paraíba Reprodução/Instagram

Hytalo Santos ganhou fama nas redes sociais ostentando uma vida de luxo e compartilhando vídeos dançando brega funk. Influenciador digital com milhões de seguidores, ele se autodenomina “pai” de dez jovens em situação de vulnerabilidade, a quem acolhe e diz oferecer apoio com alimentação, saúde e educação.

Nos últimos meses, porém, seu nome passou a ser associado a uma série de denúncias e acusações envolvendo supostos abusos e exploração de menores, que motivaram a abertura de um inquérito no Ministério Público da Paraíba.

A investigação, conduzida desde dezembro de 2024 pela promotora Ana Maria França, começou após uma denúncia anônima e tem como foco as condições em que vivem os jovens acolhidos por Hytalo.

A exposição do caso ganhou força nas redes sociais após a influenciadora Izabelly Vidal divulgar vídeos em que acusa o influenciador de tratar seus “filhos” de forma inadequada.

Em uma das gravações, Izabelly afirma ter sido vítima de abuso por um rapaz que teria se aproximado dela com a promessa de ajuda. Pouco depois, ela publicou uma foto mostrando um pedido de exame de corpo de delito.

Em reação às acusações, Hytalo ingressou com uma ação por difamação contra Izabelly. O processo foi protocolado um dia antes das denúncias de abuso serem tornadas públicas.

Entre os jovens que vivem com o influenciador, o caso mais conhecido é o de Kamyla Maria Silva, a Kamylinha. Ela anunciou recentemente uma gravidez de Hyago Santos, irmão de Hytalo.

Em 23 de maio, o influenciador comunicou, por meio das redes sociais, que Kamylinha havia sofrido um aborto espontâneo. A polêmica aumentou quando surgiram informações de que outras duas adolescentes acolhidas por ele também estariam grávidas.

Hytalo também passou a ser acusado de expor as jovens em seus vídeos de forma considerada imprópria nas redes sociais, com cenas envolvendo beijos e vestimentas inapropriadas. Segundo ele, todas as gravações são feitas com autorização das mães dos adolescentes, argumento que não impediu críticas públicas.

O influenciador se tornou nacionalmente conhecido ao presentear todos os convidados do próprio casamento com iPhones 15 Pro Max, aparelhos avaliados em cerca de R$ 10 mil cada. A cerimônia contou com a presença da advogada e influenciadora Deolane Bezerra como madrinha.

Nas redes sociais, Hytalo exibe com frequência o estilo de vida luxuoso que leva ao lado do parceiro Euro, com quem se casou, e chegou a doar uma igreja a uma pastora, gesto que também viralizou.

O influenciador nega qualquer irregularidade e rechaça as acusações de abuso e exploração. O Ministério Público segue com o inquérito.

