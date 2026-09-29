Quem é Lula Kanyarat, cantora tailandesa que foi confundida com o presidente do Brasil Após confusão de nomes, artista asiática se pronunciou, afirmando que não tem relação com Luiz Inácio Lula da Silva

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Cantora tailandesa Lula Kanyarat confundida com presidente brasileiro devido ao nome artístico.

Ganhou milhares de seguidores brasileiros e esclareceu não ter ligação com Luiz Inácio Lula da Silva.

Pediu respeito e educação nos comentários em suas redes sociais.

Lula Kanyarat tem uma carreira de mais de 20 anos, com 900 mil ouvintes mensais no Spotify e é também DJ, MC, atriz e criadora de conteúdo. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Lula Kanyarat tem mais de 20 anos de carreira e sete álbuns Reprodução/Instagram/@lulaandlulis

Uma cantora da Tailândia teve as redes sociais invadidas por brasileiros, que descobriram uma coincidência entre ela e o presidente do Brasil. Assim como Luiz Inácio Lula da Silva, Kanyarat Tiyapornchai é conhecida como Lula, seu nome artístico.

Com o aumento repentino de seguidores e às vésperas das eleições brasileiras, a artista de 46 anos resolveu se pronunciar, afirmando que não tem qualquer relação com o candidato à presidência.

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“Aos seguidores brasileiros, por favor, leiam com atenção”, escreveu Lula Kanyarat no Instagram. “Ultimamente, tenho recebido alguns milhares de novos seguidores de vocês. Gostaria de informar a todos que sou uma cantora da Tailândia chamada Lula, e não a conta do presidente do Brasil.”

A artista também pediu que os novos seguidores sejam educados em seu perfil. “Portanto, por favor, comentem de forma educada nas minhas publicações, ou eu bloquearei vocês.”

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Nos comentários, internautas ironizam a coincidência, agindo como se o perfil da cantora fosse uma “conta secreta” do presidente brasileiro. “Sai do fake, presidente!”, escreveu um perfil. “Pronto para apoiar a carreira musical do presidente”, disse outro. “Boa tentativa, Luiz Inácio Lula da Silva”, comentou mais um.

Lula Kanyarat

Com mais de duas décadas de carreira, Lula acumula cerca de 900 mil ouvintes mensais no Spotify. Ela já lançou sete álbuns e tem 20 músicas que fazem parte de trilhas sonoras de filmes e séries.

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Além de cantora, ela se descreve como DJ, MC, atriz, artesã e criadora de conteúdo para redes sociais. No Instagram, costuma publicar registros de trabalhos, viagens e atividades esportivas para mais de 280 mil seguidores.

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