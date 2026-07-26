Quem é Marcella Kozinski, coroada Miss Universe Brasil 2026 Natural de Curitiba, Marcella representou a rota turística de Ilha do Mel

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Marcella Kozinski, natural de Curitiba, foi coroada Miss Universe Brasil 2026, representando a rota turística de Ilha do Mel.

Ela foi eleita Miss Paraná em 2021 e trabalha como modelo fora do Brasil desde 2019.

Marcella destacou a importância da autenticidade em sua resposta durante o concurso.

Se vencer a competição mundial, será a terceira brasileira a conquistar o título de Miss Universo. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Marcella superou as concorrentes do Espírito Santo (ES), Flávia Klemz, e da Chapada Diamantina (BA), Jaque Ciocci Reprodução/RECORD

A paranaense Marcella Kozinski, de 26 anos, foi coroada Miss Universe Brasil 2026 em cerimônia realizada na noite deste sábado (25). Ela começa a preparação para representar o país na edição mundial do concurso em Porto Rico, em novembro. Natural de Curitiba, a paranaense foi eleita Miss Paraná em 2021 e, desde 2019, trabalha como modelo fora do país.

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Com a nova edição, Maria Gabriela Lacerda, do Piauí, que venceu Miss Universe Brasil 2025, despediu-se do título. Antes da final, ela desfilou com um vestido inspirado em ‘A Última Ceia’, de Leonardo da Vinci.

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Ao ser questionada sobre autenticidade, Marcella respondeu: “Ser autêntica sempre vai ser o melhor caminho. Nós não somos iguais, somos bem diferentes uns dos outros, mas, quando nós inspiramos autenticidade, quando somos nós mesmos, inspiramos outras pessoas a trabalharem com a sua verdade também.”

Se vencer a competição, Marcella se tornará a terceira brasileira a receber a coroa. O Miss Universo já foi conquistado pela gaúcha Iêda Maria Vargas, em 1963, e pela baiana Martha Vasconcellos, em 1968.

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Ao todo, 31 mulheres concorreram ao título — número maior que as unidades federativas brasileiras, porque foi a primeira vez que o Miss Universe Brasil incluiu rotas turísticas. Marcella superou as concorrentes do Espírito Santo (ES), Flávia Klemz, e da Chapada Diamantina (BA), Jaque Ciocci.

Marcella representou Ilha do Mel, tornando-se a primeira candidata eleita pela nova categoria criada pelo concurso para destacar destinos turísticos brasileiros. Também havia candidatas de Cataratas do Iguaçu-PR, Berço da República-SP, Litoral Paulista-SP, Triângulo Mineiro-MG, Vale dos Vinhedos-RS e Vale do Paraíba-SP.

A Ilha do Mel é um dos principais pontos turísticos do litoral paranaense, com praias, morros, trilhas e monumentos que contam a história do estado. É, também, uma Unidade de Conservação para proteção de ecossistemas naturais: manguezais, restingas, brejos litorâneos e caxetais.

Com o Parque Estadual e a Estação Ecológica, 93% da ilha está em unidades de conservação.