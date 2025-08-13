Quem é Meghan Reinertsen, atriz que viralizou após ‘diarreia incontrolável’ em voo Companhia aérea informou que voo seguinte da mesma aeronave foi cancelado por questões de insalubridade Famosos e TV|Do R7 13/08/2025 - 16h33 (Atualizado em 13/08/2025 - 16h33 ) twitter

A atriz e influenciadora Meghan Reinertsen mantém forte presença nas redes sociais Reprodução/Instagram/meghanreinertsen

A atriz e influenciadora Meghan Reinertsen relatou ter passado por um episódio de “diarreia incontrolável” durante um voo de Lisboa, em Portugal, para Indianápolis, nos Estados Unidos. A situação ocorreu no último trecho da viagem, após uma escala em Nova Jersey, quando ela começou a sentir cólicas e mal-estar intenso.

Segundo Meghan, o desconforto teve início pouco antes do pouso em solo norte-americano. Na conexão, após passar pela imigração e despachar bagagens, o quadro se agravou. Durante o voo final, ela permaneceu no banheiro da aeronave por quase todo o trajeto, alternando crises de diarreia e vômito. Ao desembarcar, foi informada de que o próximo voo do avião havia sido cancelado por insalubridade e que seria necessária uma higienização completa da cabine.

O relato, publicado no TikTok, ultrapassou 20 milhões de visualizações. Em outras postagens, Meghan comentou o episódio com humor e interagiu com seus seguidores.

Com 1,73 m de altura, a atriz é também escritora e atua há 10 anos. No currículo, reúne trabalhos como o curta-metragem “The 12 Zodiac Signs in a Horror Film” e a série “Homicide Hunter: Lt. Joe Kenda”, ambos de 2015, além do curta “Twisted Scripts”, lançado em 2020.

‌



Seu projeto mais relevante até o momento é “The Ice Cream Man”, no qual interpreta Helga Cahn. O filme entrou para a short list do Oscar 2025 na categoria de curta-metragem, mas não chegou a ser indicado oficialmente.

Além da atuação, Meghan mantém forte presença nas redes sociais. No TikTok, soma mais de 92 mil seguidores e 3 milhões de curtidas, com conteúdos sobre rotina, dicas de vida e hábitos saudáveis.

