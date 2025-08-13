Atriz tem crise de diarreia em avião e causa cancelamento de voo Meghan Reinertsen enfrentou um perrengue digno de filme durante viagem Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 13/08/2025 - 11h29 (Atualizado em 13/08/2025 - 11h49 ) twitter

Meghan Reinertsen viralizou ao contar que teve diarreia em voo Reprodução/Instagram/@meghanreinertsen

A atriz e influenciadora Meghan Reinertsen passou por uma situação daquelas que a gente nunca quer viver... 😬

Durante um voo de Lisboa (Portugal) para Indianápolis (EUA), Meghan relatou nas redes sociais um verdadeiro perrengue internacional.

Segundo ela, tudo começou pouco antes do pouso nos Estados Unidos, quando começou a sentir fortes desconfortos estomacais. Já dá para imaginar onde isso vai dar, né?

Após desembarcar em Nova Jersey para uma escala, onde ainda teve que encarar imigração e despacho de bagagem, a situação só piorou! 😰

‌



Com cólicas e suor intenso, a atriz até tentou seguir viagem normalmente… mas não deu. No último trecho até Indianápolis, ela mal conseguiu sair do banheiro da aeronave, alternando episódios de diarreia e vômito. Um sufoco só!

O caso foi tão sério que, ao fim da viagem, Meghan foi avisada que o próximo voo da aeronave tinha sido cancelado por motivo de “insalubridade a bordo”. 😳

‌



Uma equipe especializada precisou ser chamada para higienizar toda a cabine. Haja desinfetante!

A própria atriz contou tudo no TikTok — e não é que o vídeo já passou de 20 milhões de visualizações? Em outras postagens, ela trata o episódio com bom humor e ainda interage com seguidores sobre o tema.

‌



Para quem não conhece, Meghan Reinertsen é escritora e atriz e está há 10 anos no ramo artístico. Já atuou em produções como Homicide Hunter: Lt. Joe Kenda e Twisted Scripts. Seu papel mais reconhecido até agora foi como Helga Cahn, no curta The Ice Cream Man, que até entrou na short list do Oscar 2025.

Nas redes, a atriz também bomba como influenciadora: são mais de 92 mil seguidores no TikTok e mais de 3 milhões de curtidas, onde compartilha dicas de rotina, vida saudável e agora também suas aventuras (nada glamourosas) no ar.

