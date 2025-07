Quem é Sandra Gadelha, a ‘Drão’, mãe de Preta Gil Sandra Gadelha foi casada por 11 anos com Gilberto Gil, além de ser mãe de três filhos com o cantor Famosos e TV|Do R7 21/07/2025 - 15h01 (Atualizado em 21/07/2025 - 15h01 ) twitter

Preta Gil e a mãe, Sandra Gadelha Reprodução/Instagram

A morte de Preta Gil no domingo (20), aos 50 anos, após complicações de um câncer, marcou não apenas uma perda relevante para a música brasileira, mas também aprofundou a dor de Sandra Gadelha, mãe da cantora. Aos 74 anos, ela enfrenta pela segunda vez a despedida de um filho. Em 1990, já havia perdido Pedro Gil, o primogênito, vítima de um acidente de carro no Rio de Janeiro.

RESUMO DA NOTÍCIA A morte de Preta Gil, aos 50 anos, marca uma grande perda para a música brasileira e aprofundou a dor de sua mãe, Sandra Gadelha.

Sandra, 74 anos, já havia perdido outro filho, Pedro Gil, em um acidente em 1990.

Foi casada com Gilberto Gil por 11 anos, com quem teve três filhos: Pedro, Preta e Maria.

Embora discreta, Sandra sempre foi uma forte presença na vida dos filhos e inspirou músicas de Gilberto Gil. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Sandra foi casada com Gilberto Gil entre 1969 e 1980. Com ele teve três filhos: Pedro, Preta e Maria. Ao lado do então marido, viveu o exílio em Londres durante os anos 1970, período em que Pedro nasceu. De volta ao Brasil em 1972, o casal se estabeleceu primeiro em Salvador e, posteriormente, no Rio de Janeiro, onde nasceu Preta, em agosto de 1974.

Conhecida como Sandrão, nome que deu origem a uma das canções mais emblemáticas da carreira de Gilberto Gil, Sandra também inspirou outra música do artista. A faixa “Sandra”, lançada em 1977 no álbum “Refavela”, leva o nome da ex-mulher, embora Gil tenha revelado posteriormente que o título também fazia referência a uma fã de Caetano Veloso em Curitiba.

Maria Bethânia deu a Sandra o apelido de “Drão”, que, em 1982, virou uma das músicas mais conhecidas do cantor.

‌



Sandra é irmã de Dedé Veloso, primeira mulher de Caetano Veloso, que também esteve com Gil no exílio. A proximidade das duas famílias reforçou os laços entre os artistas e fez de Sandra uma presença constante nos bastidores de momentos importantes da música brasileira daquele período.

Apesar de ter se mantido longe dos holofotes, Sandra sempre foi uma figura presente na trajetória dos filhos. Preta Gil costumava exaltar a mãe em declarações públicas. Em 2024, por ocasião do aniversário de Sandra, escreveu nas redes sociais que a mãe era sua maior inspiração e exemplo de força. Também dedicou mensagens de carinho durante o tratamento contra o câncer, associando a própria cura ao bem-estar da mãe.

