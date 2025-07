Quem é Suzy Camacho, atriz indiciada por desvio milionário da conta do ex-marido Artista participou de novelas ao longo da sua carreira e fez sucesso nos anos 1990 Famosos e TV|Do R7 03/07/2025 - 14h39 (Atualizado em 03/07/2025 - 14h39 ) twitter

Nascida em São Paulo em 1961, Suzy iniciou a carreira na Record ainda adolescente

O Ministério Público de São Paulo denunciou a ex-atriz Suzy Camacho por falsificação de documentos para movimentar ilegalmente cerca de R$ 42,2 milhões das contas bancárias do marido, Farid Curi, já em estado de saúde debilitado. A investigação aponta que ela se aproveitou da condição do empresário para centralizar o controle financeiro da família e realizar transferências e saques em benefício próprio e de parentes.

Segundo a Polícia Civil, Suzy é suspeita de cometer crimes previstos nos artigos 102 e 107 do Estatuto do Idoso, que tratam de apropriação de bens e negligência no cuidado com pessoas idosas. O inquérito conduzido pelo 4º Distrito Policial da Consolação afirma que, durante os anos em que Farid enfrentava limitações cognitivas e físicas, houve um crescimento patrimonial incompatível com a renda declarada por Suzy.

A investigação mostrou que, nesse período, Suzy afastou os filhos de Farid e uma funcionária de confiança da gestão financeira do empresário.

Farid Curi morreu em setembro de 2022, aos 85 anos. Ele foi um dos fundadores da rede de supermercados Atacadão, vendida ao grupo Carrefour por R$ 2,2 bilhões em 2013. O casamento com Suzy ocorreu em junho do mesmo ano, sob o regime da separação obrigatória de bens.

Antes de ser alvo das investigações, Suzy Camacho era conhecida por sua atuação em novelas nas décadas de 1970 e 1980.

Nascida em São Paulo em 1961, Suzy iniciou a carreira na Record ainda adolescente e ganhou destaque na TV Tupi.

Depois de se afastar da carreira artística, formou-se em psicologia e passou a atuar como profissional de saúde mental. Nos anos 1990, ainda fez participações pontuais em novelas e também trabalhou como apresentadora.

