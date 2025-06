Quem era Gordinho Maniçoba, influencer do Pará que morreu nesta quarta Vídeos do comediante abordavam temas como relações familiares e comidas típicas do Pará; causa da morte ainda não foi divulgada Famosos e TV|Do R7 11/06/2025 - 13h26 (Atualizado em 11/06/2025 - 13h26 ) twitter

Felipe Tiago da Cruz Dezincourt, conhecido como Gordinho Maniçoba Reprodução/Instagram - @gordinhomanicoba

O humorista e influenciador Felipe Tiago da Cruz Dezincourt, conhecido como Gordinho Maniçoba, morreu nesta quarta-feira (11) aos 27 anos. Natural do Pará, ele se destacou nas redes sociais com vídeos bem-humorados sobre o cotidiano e acumulava mais de 220 mil seguidores. A morte foi confirmada pela irmã, Joelma Vatapá, por meio de uma publicação nas redes sociais do comediante.

Gordinho Maniçoba produzia conteúdos que retratavam a vida em Ananindeua, na região metropolitana de Belém. Os vídeos envolviam amigos e abordavam temas como relações familiares, vizinhança, cotidiano popular e comidas típicas da região. Cadeirante, Felipe também utilizava sua visibilidade para promover inclusão e diversidade.

Em uma mensagem publicada nos stories do perfil oficial do influenciador, Joelma comunicou o falecimento e pediu respeito neste momento. Ela afirmou que não responderá mensagens pedindo detalhes sobre a causa da morte, que ainda não foi divulgada. Também informou que vai divulgar posteriormente o endereço do velório.

“Infelizmente ele nos deixou. A alegria dele será a única coisa que vamos lembrar, das risadas”, escreveu Joelma.

Além da atuação como criador de conteúdo, Felipe chegou a se candidatar a deputado federal pelo MDB (Movimento Democrático Brasileiro) em 2022, mas não foi eleito. O jovem demonstrava interesse em representar causas sociais.

