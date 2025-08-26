Quem era o modelo brasileiro encontrado morto em hotel na Grécia Policiais encontraram uma seringa e quatro pequenos pacotes com um pó branco no quarto Famosos e TV|Do R7 26/08/2025 - 20h43 (Atualizado em 26/08/2025 - 20h43 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA O modelo brasileiro Yago Luiz de Campos e Silva foi encontrado morto em uma piscina de hotel em Mykonos, Grécia.

Ele estava acompanhado de um amigo, Ryan Silveira, que foi hospitalizado após o incidente.

Autoridades encontraram uma seringa e pacotes com um pó branco no quarto, que estão sendo analisados.

A Embaixada do Brasil em Atenas confirmou a morte e está prestando assistência à família de Yago. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Yago Campos foi encontrado já sem vida Reprodução/Instagram

O modelo brasileiro Yago Luiz de Campos e Silva, de 25 anos, foi encontrado morto no último fim de semana em uma piscina privativa de um hotel na região de Ornos, em Mykonos, na Grécia. Ele estava acompanhado do amigo Ryan Silveira, criador de conteúdo de 23 anos, que foi socorrido e hospitalizado.

Natural de Jacareí e morador de São José dos Campos, no interior de São Paulo, Yago trabalhava como modelo e mantinha uma vida ativa nas redes sociais.

Ele havia acabado de completar 25 anos no dia 16 de agosto e sua última postagem foi justamente no aniversário, em que aparece em uma embarcação comemorando a data. Entre as imagens, há registros de viagens a Paris, Dubai, Atenas e uma foto ao lado da cantora Anitta, de quem era fã declarado.

O caso ocorreu no sábado (23) e está sendo investigado pela polícia grega. Segundo o site local ProtoThema, funcionários do hotel entraram no quarto após perceberem grande quantidade de água escorrendo para a varanda de um andar inferior.

‌



O staff do hotel encontrou Yago e Ryan inconscientes dentro da piscina. A morte de Yago foi confirmada no local, enquanto Ryan foi levado a um centro de saúde em Mykonos e chegou a ficar em coma.

A Embaixada do Brasil em Atenas confirmou a morte do jovem e informou que está prestando assistência consular à família. Também comunicou que Ryan saiu do estado de coma e deve receber visita de representantes do consulado no hospital.

‌



Durante a inspeção no quarto, policiais encontraram uma seringa usada na varanda e quatro pequenos pacotes com um pó branco de composição ainda desconhecida. Os materiais foram apreendidos e encaminhados para análise. A Promotoria do Tribunal de Primeira Instância de Syros solicitou autópsia para determinar a causa exata da morte.

As autoridades locais seguem investigando as circunstâncias do ocorrido.

