“Rafa Kalimann” é um dos assuntos mais buscados no Google nesta quarta (07)
Levantamento foi feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma
“Rafa Kalimann” é um dos assuntos mais buscados no Google nesta quarta (07). A atriz e apresentadora deu à luz a Zuza, filha dela com o cantor Nattan. O parto durou aproximadamente 40 horas.
O levantamento feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma, mostra que o pico de buscas foi registrado às 06h04 desta quarta. Confira:
Oferecimento: Google Trends.