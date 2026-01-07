Logo R7.com
“Rafa Kalimann” é um dos assuntos mais buscados no Google nesta quarta (07)

Levantamento foi feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma

Famosos e TV|Do R7

“Rafa Kalimann” é um dos assuntos mais buscados no Google nesta quarta (07). A atriz e apresentadora deu à luz a Zuza, filha dela com o cantor Nattan. O parto durou aproximadamente 40 horas.

O levantamento feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma, mostra que o pico de buscas foi registrado às 06h04 desta quarta. Confira:

Oferecimento: Google Trends.

