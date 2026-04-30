Raissa Xavier exalta o orgulho nordestino e entrega tudo no ‘Piscinão GiMi’ Gêmeas Giselle e Michelle Batista recebem a atriz em um papo único sobre carreira, sotaque, preconceito e histórias envolventes

Gêmeas Giselle e Michelle Batista recebem a atriz Raissa Xavier Reprodução/Canal GiMi

Exaltar o molho nordestino ainda é um desafio?

A atriz Raissa Xavier abriu o jogo no novo episódio do Piscinão GiMi e falou sobre trajetória, identidade e os obstáculos enfrentados no meio artístico por conta do sotaque. Nas águas do Piscinão, Raissa contou que, ao chegar ao Rio de Janeiro, tentou neutralizar sua forma de falar para se encaixar nos padrões Rio-São Paulo. Com o tempo, percebeu que sua forma de falar também é uma força representativa e quebra o preconceito.

“A gente traz cor, alegria, vida e muita energia. Esse é o nosso axé” afirmou Raissa, exaltando o poder nordestino. Hoje, a atriz faz questão de reforçar suas origens e se apresentar com orgulho como uma artista nordestina, independente de sotaques ou rótulos.

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Raissa Xavier decifra o “baianês” e diverte as gêmeas

Além do papo reflexivo, o episódio também rende muitas risadas. Em uma dinâmica animada, Raissa ajuda Gi e Mi a decifrarem expressões típicas do “baianês”, explicando significados e trazendo exemplos no dia a dia de cada palavra.

A brincadeira ainda conta com participações especiais dos pais das gêmeas, que trouxeram perguntas divertidas, deixando o clima ainda mais descontraído. Entre reflexões e diversão, Raissa também solta uma revelação curiosa: ela é prova viva de que amor de Carnaval pode durar, sim.

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Quer descobrir essa história e conferir os momentos mais engraçados do episódio? Assista ao vídeo completo do Piscinão GiMi:

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