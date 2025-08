Ricky Tavares compartilha aventura no ar, e recomenda: ‘Faça algo novo todos os dias’ Ator da RECORD publicou vídeo de um salto de paraquedas em uma rede social Famosos e TV|Do R7 06/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 06/08/2025 - 02h00 ) twitter

Ricky Tavares curtiu o céu de Manaus (AM) em grande estilo Reprodução/Instagram

Rosto conhecido dos telespectadores da RECORD, o ator Ricky Tavares, que esteve em superproduções como Reis e Jesus, compartilhou uma aventura no ar com seus seguidores: um salto de paraquedas.

Na legenda do vídeo, ele recomendou:“Faça algo novo todos os dias. Incrível poder viver essa experiência aqui em Manaus (AM)”.

E ainda questionou os fãs: “E você já viveu essa experiência? Me conta”. Uma seguidora respondeu: “Infelizmente não, mas adoraria! Parabéns pela coragem”.

Outra fã comentou: “Que maravilhoso! Isso é emoção pura”.

‌



A experiência foi aprovada pela irmã do ator, a também atriz Juliana Xavier, a Acte de Paulo, o Apóstolo: “Amei”, escreveu na legenda.

Assista ao vídeo:

Fique ligado em todas as novidades do elenco da RECORD no site oficial e no R7.com.