‘Robert Carradine’ é um dos assuntos mais buscados no Google nesta terça (24) Levantamento foi feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma

Robert Carradine morreu aos 71 anos Correio do Povo

“Robert Carradine” é um dos assuntos mais buscados no Google nesta segunda (24). O ator ficou conhecido por seus trabalhos no filme “A Vingança dos Nerds” (1984) e a série “Lizzie McGuire” (2001-2004), quando interpretou o pai da protagonista. Ele lutava contra um diagnóstico de transtorno bipolar há mais de 20 anos e morreu hoje.

O levantamento feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma, mostra que o pico foi registrado às 11h24 desta terça (24). Confira:

Robert Carradine é um dos assuntos mais buscados no Brasil, segundo o Google Trends Reprodução/ Google Trends

