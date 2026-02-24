Logo R7.com
‘Robert Carradine’ é um dos assuntos mais buscados no Google nesta terça (24)

Levantamento foi feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma

Famosos e TV|Do R7

Robert Carradine morreu aos 71 anos Correio do Povo

“Robert Carradine” é um dos assuntos mais buscados no Google nesta segunda (24). O ator ficou conhecido por seus trabalhos no filme “A Vingança dos Nerds” (1984) e a série “Lizzie McGuire” (2001-2004), quando interpretou o pai da protagonista. Ele lutava contra um diagnóstico de transtorno bipolar há mais de 20 anos e morreu hoje.

O levantamento feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma, mostra que o pico foi registrado às 11h24 desta terça (24). Confira:

Robert Carradine é um dos assuntos mais buscados no Brasil, segundo o Google Trends Reprodução/ Google Trends

