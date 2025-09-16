Robert Redford é um dos assuntos mais buscados no Google nesta terça (16)
Levantamento foi feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma
Robert Redford é um dos assuntos mais buscados no Google nesta terça (16). Ele era um dos maiores ícones de Hollywood e faleceu em sua casa, em Utah, nos Estados Unidos, aos 89 anos.
O levantamento feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma, mostra que o pico de buscas foi registrado às 09h32 desta terça.
Os estados que mais buscaram pelo termo “Robert Redford” são: Distrito Federal, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, apontou o Google Trends. Confira:
Robert Redford morre aos 89 anos
O ator, diretor, produtor e ativista Robert Redford morreu aos 89 anos em sua casa em Utah, nos Estados Unidos. A morte foi anunciada pela assessora da estrela de Hollywood, mas a causa ainda não foi divulgada. Saiba mais em R7.com.