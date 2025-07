Saiba quem é a filha mais velha de Ozzy que vive fora dos holofotes Ao contrário dos irmãos, primogênita do cantor preferiu construir uma carreira musical de forma independente Famosos e TV|Do R7 23/07/2025 - 16h02 (Atualizado em 23/07/2025 - 16h02 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA Aimée Osbourne, filha mais velha de Ozzy, optou por uma vida discreta e distante dos holofotes.

A cantora recusou participar do reality "The Osbournes" para preservar sua privacidade e desenvolver sua carreira musical.

Diferente de seus irmãos, Aimée construiu sua trajetória de forma independente e focou na música.

Ozzy Osbourne faleceu recentemente, tendo se apresentado ao lado do Black Sabbath em julho. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Aimée tinha 18 anos quando o reality "The Osbournes" foi lançado Reprodução/instagram

Aimée Osbourne, filha mais velha de Ozzy e Sharon Osbourne, optou por uma vida discreta longe das câmeras, mesmo durante os anos em que sua família se tornou um fenômeno televisivo com o reality “The Osbournes”, exibido pela MTV entre 2002 e 2005. Hoje aos 41 anos, ela é cantora e segue à frente de uma banda de rock, mas bem distante da exposição pública que marcou seus irmãos.

Na época do lançamento do programa, Aimée tinha 18 anos e recusou o convite para participar do reality. Em entrevistas, explicou que estava preocupada com sua privacidade e com o impacto da exposição.

“Cresci com um pai bem famoso. Sempre valorizei minha privacidade, mas isso não estava alinhado com o que eu via para meu futuro. Eu queria até mesmo dar uma chance de me desenvolver como ser humano, em vez de ser lembrada apenas como sendo uma adolescente”, afirmou.

Ao contrário dos irmãos Kelly e Jack, que participaram ativamente do programa e seguiram caminhos públicos na mídia, Aimée preferiu construir uma carreira de forma independente. Em 2015, em entrevista à revista Rolling Stone dos Estados Unidos, ela declarou que a decisão foi estratégica.

‌



“Eu queria ser cantora. Achei que se eu ficasse no ‘The Osbournes’, meu desejo seria arruinado. Jamais desejei contaminar minha vida pessoal e familiar com os mundos da profissão e do público. Nada é mais importante para mim do que ter um limite bem claro entre ambos.” (Aimée Osbourne)

Ozzy Osbourne, que morreu na terça-feira (22), teve seis filhos ao longo da vida. Aimée, Jack e Kelly são fruto de seu casamento com Sharon Osbourne. Os outros três, incluindo duas filhas biológicas e um filho adotivo, nasceram de seu primeiro casamento com Thelma Riley.

A morte do músico aconteceu menos de três semanas após sua despedida dos palcos. Em 5 de julho, ele se apresentou ao lado dos integrantes do Black Sabbath no show “Back to the Beginning”, que reuniu nomes como Metallica e Guns N’ Roses.

