Saiba quem é Pirulla, youtuber que sofreu um AVC aos 43 anos Boletim mais recente indica que Pirulla está com todas as funções cardíacas e respiratórias preservadas Famosos e TV|Do R7 30/05/2025 - 20h33 (Atualizado em 30/05/2025 - 20h33 )

Formado em Biologia pelo Mackenzie, Pirula fez mestrado e doutorado em Zoologia na USP Reprodução/Instagram - @pirulla25

O divulgador científico Paulo Miranda Nascimento, conhecido como Pirulla, sofreu um acidente vascular cerebral (AVC) na noite do último domingo (25).

Aos 43 anos, ele está internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital paulistano, em estado estável, mas ainda inspira cuidados. A informação foi divulgada pela equipe do podcast “Os Três Elementos”, do qual Pirulla é um dos integrantes.

Segundo comunicado publicado nas redes sociais do programa, o youtuber foi prontamente atendido. O boletim mais recente indica que ele está com todas as funções cardíacas e respiratórias preservadas, enquanto os médicos monitoram a evolução neurológica.

A notícia mobilizou colegas, amigos e fãs. “Ele é muito amado, muito querido, ele é uma inspiração para todo mundo. Muita gente acompanha conteúdo de ciência no Brasil por causa dele”, afirmou Mila Massuda, doutora em ecologia e participante de uma live transmitida na última sexta-feira (30), no canal do podcast. A equipe pediu respeito à privacidade da família e solicitou que evitem especulações.

Pirulla começou a ganhar visibilidade em 2006, ao criar um canal no YouTube voltado à divulgação de ciências, meio ambiente, religião, política e outros temas complexos em vídeos de longa duração. Em 2022, seu canal ultrapassou a marca de 1 milhão de inscritos. No Instagram, acumula mais de 200 mil seguidores.

Formado em Biologia pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, Pirulla fez mestrado e doutorado em Zoologia na Universidade de São Paulo (USP). Em sua tese, revisou a “família Baurusuchidae, grupo de crocodilomorfos extintos, analisando seu posicionamento filogenético dentro do clado Mesoeucrocodylia”. Ao longo da trajetória acadêmica, também atuou como professor.

Pirulla também foi premiado em 2014 como o melhor influenciador em educação nas redes sociais no Shorty Awards, evento que homenageia criadores de conteúdo digital de impacto global.

Em 2016, fundou com outros divulgadores o canal Bláblálogia, voltado à ciência de forma acessível. Também ajudou a criar o projeto Science Vlogs Brasil, que reúne canais científicos brasileiros comprometidos com informações de qualidade.

No portal UOL, em 2019, participou do quadro “Fake em Nóis” ao lado de Gilmar Lopes, do site E-Farsas, abordando desinformação e checagem de fatos. Mais recentemente, em 2023, estreou o canal “Os Três Elementos” com Carlos Ruas e Emilio Garcia, discutindo ciência, religião e pseudociências em formato de podcast.

