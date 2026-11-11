‘Sansão e Dalila’ e ‘Lia’ chegam ao YouTube em nova programação da Seriella Productions Com transmissões globais em até três idiomas, canal Seriella Productions apresenta conteúdos diários

Grade gratuita reúne grandes produções bíblicas em transmissões diárias no YouTube, ampliando o acesso do público aos conteúdos da Seriella Productions em todo o mundo Reprodução

O público fã de grandes produções bíblicas tem novos encontros marcados no ambiente digital. O canal oficial da Seriella Productions no YouTube conta com uma grade de exibição global diária e de forma gratuita dentro da plataforma.

A principal novidade do fim de semana é a estreia de Lia que acontece no dia 15 de novembro. A produção acompanha a trajetória de Lia, uma mulher marcada pela resiliência e pela busca por respeito e afeto em meio a conflitos familiares e sociais.

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A obra destaca-se pela reconstituição de época rigorosa, figurinos detalhados e pelo foco em dilemas humanos e emocionais universais. E os episódios são disponibilizados no e todos os domingos, às 18 horas no canal.

Sansão e Dalila Reprodução

Para movimentar as redes e atender aos fãs que preferem conteúdos rápidos, a estratégia para Lia inclui uma programação completa de derivados ao longo da semana:

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Cortes com as principais cenas: publicados toda segunda-feira às 13h e aos domingos às 22h.

Melhores momentos da semana: exibidos no próprio domingo à noite, reunindo os melhores momentos com um compilado dos cinco episódios exibidos durante a semana.

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Já durante a semana, os espectadores acompanham Sansão e Dalila que contém 18 episódios, a estreia do primeiro capítulo estreou no dia 9 de novembro. Com exceção do Brasil, a novela é divulgada de segunda a sexta em territórios que falam português, espanhol e inglês.

A série conta a história de um jovem hebreu, envolvido em um romance perigoso e marcado por lealdades divididas, Sansão precisará confrontar o peso de seu voto sagrado diante da maior provação de sua vida. Essa superprodução reúne ação, drama histórico e momentos inesquecíveis de fé e sacrifício.

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A iniciativa reforça a presença da Seriella Productions no ecossistema de streaming e multiplataforma. E o público pode acompanhar a dramaturgia bíblica na televisão e em dispositivos móveis.

Se inscreva nos canais da rede e acompanhe todas as produções:

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