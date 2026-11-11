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‘Sansão e Dalila’ e ‘Lia’ chegam ao YouTube em nova programação da Seriella Productions

Com transmissões globais em até três idiomas, canal Seriella Productions apresenta conteúdos diários

Famosos e TV|Do R7

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Grade gratuita reúne grandes produções bíblicas em transmissões diárias no YouTube, ampliando o acesso do público aos conteúdos da Seriella Productions em todo o mundo Reprodução

O público fã de grandes produções bíblicas tem novos encontros marcados no ambiente digital. O canal oficial da Seriella Productions no YouTube conta com uma grade de exibição global diária e de forma gratuita dentro da plataforma.

A principal novidade do fim de semana é a estreia de Lia que acontece no dia 15 de novembro. A produção acompanha a trajetória de Lia, uma mulher marcada pela resiliência e pela busca por respeito e afeto em meio a conflitos familiares e sociais.


A obra destaca-se pela reconstituição de época rigorosa, figurinos detalhados e pelo foco em dilemas humanos e emocionais universais. E os episódios são disponibilizados no e todos os domingos, às 18 horas no canal.

Sansão e Dalila Reprodução

Para movimentar as redes e atender aos fãs que preferem conteúdos rápidos, a estratégia para Lia inclui uma programação completa de derivados ao longo da semana:


Cortes com as principais cenas: publicados toda segunda-feira às 13h e aos domingos às 22h.

Melhores momentos da semana: exibidos no próprio domingo à noite, reunindo os melhores momentos com um compilado dos cinco episódios exibidos durante a semana.


Já durante a semana, os espectadores acompanham Sansão e Dalila que contém 18 episódios, a estreia do primeiro capítulo estreou no dia 9 de novembro. Com exceção do Brasil, a novela é divulgada de segunda a sexta em territórios que falam português, espanhol e inglês.

A série conta a história de um jovem hebreu, envolvido em um romance perigoso e marcado por lealdades divididas, Sansão precisará confrontar o peso de seu voto sagrado diante da maior provação de sua vida. Essa superprodução reúne ação, drama histórico e momentos inesquecíveis de fé e sacrifício.


A iniciativa reforça a presença da Seriella Productions no ecossistema de streaming e multiplataforma. E o público pode acompanhar a dramaturgia bíblica na televisão e em dispositivos móveis.

Se inscreva nos canais da rede e acompanhe todas as produções:

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