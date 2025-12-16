“Shawn Mendes” é um dos assuntos mais buscados no Google nesta quinta (11)
“Shawn Mendes” é um dos assuntos mais buscados no Google nesta terça (16). O cantor está movimentando as redes sociais com seu suposto romance com a atriz Bruna Marquezine.
O levantamento feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma, mostra que o pico de buscas foi registrado às 11h16 desta terça. Confira:
