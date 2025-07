Suzy Rêgo sofre segunda tentativa de golpe em pouco mais de um mês Em vídeo publicado no Instagram neste sábado (12), a artista afirmou que os bandidos tentaram se passar por seus advogados Famosos e TV|Do Estadão Conteúdo 12/07/2025 - 17h58 (Atualizado em 12/07/2025 - 17h58 ) twitter

A atriz Suzy Rêgo Reprodução/Instagram @suzyrego

A atriz Suzy Rêgo disse ter sofrido uma tentativa de golpe por chamada de vídeo nsta sexta-feira (11). Em vídeo publicado no Instagram neste sábado (12), a artista afirmou que os bandidos tentaram se passar por seus advogados.

“Mais uma tentativa de golpe para comigo”, lamentou Suzy, que chegou a fazer uma publicação em junho alertando sobre golpistas que tentavam se passar por ela no WhatsApp.

Segundo a atriz, os bandidos alegavam que ela havia conseguido ganhar uma causa na Justiça e que precisavam realizar um procedimento para que a artista recebesse “uma quantia expressiva em dinheiro pelo ganho de causa”.

“Eu desconfiei um pouco, porque só eu estava com o vídeo ligado na chamada e eles não”, narrou. Conforme Suzy, os golpistas queriam acessar o aplicativo de seu banco.

“Por alguns segundos, eu até entrei. Os meus ‘anjos de luz’ disseram: ‘Sai que é golpe’”, disse. A atriz, então, ligou para seu advogado e recebeu a confirmação de que estava sendo alvo de um golpe. Suzy afirmou ter “hesitado” em gravar o vídeo sobre o ocorrido, mas foi incentivada pelo advogado para que mais pessoas fossem alertadas.

