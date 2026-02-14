Bruna Marquezine e Shawn Mendes trocam carinhos em Salvador
Atriz e cantor foram vistos juntos durante o Carnaval
O casal Bruna Marquezine e Shawn Mendes foi flagrado trocando carinhos no Carnaval de Salvador.
Últimas
Britney Spears surpreende ao dançar (de novo) nas redes sociais
Teve gente que achou tudo muito esquisito, mas não é a primeira vez que isso acontece…
Multa de R$ 100 mil: Daniela Mercury deve abrir Carnaval de Salvador sob decisão da Justiça
Cantores que desobedecerem ordem sofreram a pena
MC Carol recupera carro de R$ 280 mil após sofrer assalto no RJ
Funkeira fez apelo na internet para recuperá-lo; ela e a família tiveram todos os pertences levados
Neta de Carlos Alberto de Nóbrega pede empatia após receber hate nas redes sociais
Bruna Furlan está passando por um tratamento contra o câncer de mama
Virginia e Ana Castela se encaixam? Zé Felipe revela o que o atrai nas mulheres
Filho de Leonardo repara muito no sorriso e nos pés das pretendentes
Beyoncé surge com novo visual após tempo fora das redes
Cantora reapareceu com corte de cabelo diferente
Ana Castela apresenta novo morador de seu rancho
Cantora mostrou que agora divide o espaço com uma alpaca chamada Ronaldo
De 'Fat' para 'Fit': trio do Fat Family elimina 240 kg juntas
Após susto com desmaio de Suzete, cantoras decidiram mudar hábitos antes da nova turnê
Conheça a história de Olivia Dean para além dos virais da internet
Jovem cantora venceu a categoria Artista Revelação do Grammy 2026
Zé Neto surpreende Cristiano com cavalo avaliado em mais de R$ 120 mil
Presente marca os 15 anos de dupla e animal é da própria criação do cantor
Amigas de Amy Winehouse faturam R$ 5,5 milhões em leilão de itens pessoais da cantora
Venda teria ocorrido sem autorização da família, e pai da artista acionou a Justiça
Mulher pega carrinho errado no mercado e descobre que era de Rihanna
Situação inusitada virou assunto nas redes sociais
Homem que perseguia Isis Valverde será internado em hospital psiquiátrico
Cristiano Kellermann seguirá detido e passará por tratamento médico
Claudia Raia emociona seguidores com post de aniversário para o filho
Atriz compartilhou vídeo com momentos especiais ao lado do caçula