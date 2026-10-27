De shortinho e top, Deborah Secco mostra barriga sarada e pernas musculosas

Deborah Secco mostrou o resultado de seus treinos em um vídeo no Instagram nesta terça-feira (27). A atriz, de 46 anos, estava usando um shortinho e um top de lycra, que deixaram sua barriga saradíssima à mostra. “Hoje já teve, meu povo. Devagar e sempre, porque feito é bem melhor do que perfeito”, disse Deborah, que também exibiu as coxas supermusculosas.