Viih Tube recebe críticas por mostrar o corpo após plásticas e explica fala sobre cirurgias

A influenciadora Viih Tube, de 25 anos, usou as redes sociais para responder às críticas que recebeu por exibir o corpo depois de realizar um conjunto de cirurgias plásticas. Ela afirmou que não pretende mudar seu estilo de se vestir e esclareceu que sua fala anterior sobre não mostrar o corpo se referia a fotos do período pós-cirúrgico.
“Foto pelada, dentro de centro cirúrgico. Esse tipo que não vou postar mais’, explicou. A influenciadora disse que segue mostrando sua rotina com roupas que sempre usou. “Estou postando na academia, com cropped, e as pessoas falam: ‘Nossa, mas não era você que não ia mostrar o corpo?’. Eu sempre usei roupas assim, a vida inteira. Gosto de mostrar o umbigo, até quando eu estava mais gordinha. Vou continuar usando o mesmo tipo de roupa.”
Viih Tube afirmou que se sente mais feliz e segura com o próprio corpo, mas não pretende mudar o estilo que já fazia parte de sua vida. “O antes e depois que eu não queria causar um gatilho era o pós-cirúrgico, fotos peladas, eu acho um absurdo hoje em dia. Não pensem que agora vou ficar só com roupa fechada para não mostrar uma curva do meu corpo. Vou usar o que eu me sentir bem.”
A influenciadora também respondeu às acusações de vulgaridade. “Não vou usar uma roupa vulgar porque nem condiz com a vida que eu levo hoje. Mas um cropped com calça cintura alta não é vulgar. Uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa.”
Recentemente, Viih Tube revelou que perdeu seis quilos desde as cirurgias estéticas realizadas em junho, após o nascimento do segundo filho, Ravi, de nove meses. “Depois da cirurgia, eu perdi seis quilos e eu descobri isso só agora, porque eu fui ao hospital com a Lua e pediam para pesá-la, e para ser menos traumático, me pesei e a pesei com ela no colo.”
Segundo a influenciadora, o incômodo com a pele solta e as estrias aumentou durante a gravidez de Ravi e motivou os procedimentos. “No início, não me incomodavam, mas durante a gravidez do Ravi apareceram bastante na barriga e passaram a me incomodar. Com certeza isso afetava minha autoestima, minha energia.”
Entre as plásticas realizadas, Viih Tube passou por lipoaspiração nas costas e braços, abdominoplastia, correção de diástase abdominal, correção de hérnia umbilical e redução dos seios. Antes disso, ela já havia perdido 15 quilos com treinos e reeducação alimentar e tinha comentado sobre a intenção de retirar o excesso de pele.
Algumas semanas após as cirurgias, a influenciadora comemorou ter conseguido vestir uma calça de tamanho pequeno. Segundo ela, após dar à luz Lua e Ravi, frutos do relacionamento com Eliezer, chegou a usar calças tamanho 46 e agora veste PP.
