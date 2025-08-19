Claudia Raia exibe o caçula treinando na academia e fala
Claudia Raia mostra o filho mais novo treinando na academia!
A atriz Claudia Raia surpreendeu ao mostrar seu caçulinha na academia. Ela é mãe de três herdeiros. O primogênito é Enzo Celulari. O rapaz de 28 anos é produtor de cinema. Sophia Raia, de 22 anos, virou irmã do meio. A jovem se formou há alguns meses em comunicação. Ela estudou fora do país, nos Estados Unidos
A atriz Claudia Raia surpreendeu ao mostrar seu caçulinha na academia. Ela é mãe de três herdeiros. O primogênito é Enzo Celulari. O rapaz de 28 anos é produtor de cinema. Sophia Raia, de 22 anos, virou irmã do meio. A jovem se formou há alguns meses em comunicação. Ela estudou fora do país, nos Estados Unidos
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e descubra mais sobre a rotina fitness do pequeno Luca!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e descubra mais sobre a rotina fitness do pequeno Luca!
Leia Mais em Bebê Mamãe:
Leia Mais em Bebê Mamãe: