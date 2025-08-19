Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

Claudia Raia exibe o caçula treinando na academia e fala

Claudia Raia mostra o filho mais novo treinando na academia!

Bebê Mamãe

Bebê Mamãe|Do R7

Claudia Raia mostra o filho mais novo treinando na academia Bebê Mamãe

A atriz Claudia Raia surpreendeu ao mostrar seu caçulinha na academia. Ela é mãe de três herdeiros. O primogênito é Enzo Celulari. O rapaz de 28 anos é produtor de cinema. Sophia Raia, de 22 anos, virou irmã do meio. A jovem se formou há alguns meses em comunicação. Ela estudou fora do país, nos Estados Unidos

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e descubra mais sobre a rotina fitness do pequeno Luca!

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.