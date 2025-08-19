Claudia Raia exibe o caçula treinando na academia e fala Claudia Raia mostra o filho mais novo treinando na academia! Bebê Mamãe|Do R7 18/08/2025 - 21h18 (Atualizado em 18/08/2025 - 21h18 ) twitter

Claudia Raia mostra o filho mais novo treinando na academia Bebê Mamãe

A atriz Claudia Raia surpreendeu ao mostrar seu caçulinha na academia. Ela é mãe de três herdeiros. O primogênito é Enzo Celulari. O rapaz de 28 anos é produtor de cinema. Sophia Raia, de 22 anos, virou irmã do meio. A jovem se formou há alguns meses em comunicação. Ela estudou fora do país, nos Estados Unidos

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e descubra mais sobre a rotina fitness do pequeno Luca!

