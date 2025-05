Você se lembra deles? Veja sete atores que decidiram viver reclusos e longe das telinhas Seja por saúde ou por opção própria, artistas largaram a vida de estrela e hoje vivem tranquilos com a família Famosos e TV|Do R7 21/05/2025 - 20h44 (Atualizado em 21/05/2025 - 20h44 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Ana Paula Arósio está longe da TV desde 2011 Reprodução/Instagram/anapaulaarosio.oficial

A notícia de que Francisco Cuoco, de 91 anos, vive recluso e está enfrentando diversos problemas de saúde comoveu muita gente. Com 130 quilos, o ator tem dificuldades para se locomover e depende da ajuda de cuidadores e enfermeiros para sobreviver.

Cuoco não é o único ator famoso a ter se afastado da televisão, do teatro e do cinema. Seja por fragilidades de saúde ou por escolha própria, vários outros astros também decidiram ter uma vida reclusa, longe dos holofotes.

Separamos sete nomes que você viu bastante na telinha e que hoje estão afastados. Veja abaixo:

‌



Ana Paula Arósio

A atriz está afastada da TV desde 2011. Em 2015, ela foi morar na Inglaterra com o marido, Henrique Plombon Pinheiro. O casal vive em uma propriedade rural no interior do país, onde Ana Paula pode, tranquilamente, andar a cavalo, uma de suas paixões.

‌



Recentemente, a atriz voltou a ser cogitada para estrelar novelas, mas, até agora, não confirmou a participação em nenhum projeto.

‌



Luigi Baricelli mora em Orlando (EUA) Reprodução/Instagram/luigibaricelli

Luigi Baricelli

Aos 53 anos, o ator trocou o Brasil pelos Estados Unidos. Ele vive em Orlando, com a mulher e seus dois filhos e trabalha no ramo imobiliário.

Ano passado, revelou que é sócio de um projeto de complexo de casas e apartamentos de luxo por temporada. Afastado da TV desde 2017, Baricelli não tem intenção de voltar a atuar.

Ricardo Petraglia agora se chama Mohammed Abdullah Reprodução/Instagram/mobydickshow

Ricardo Petraglia

Já faz dez anos que o ator deixou de fazer novelas. Hoje, aos 74 anos, Petraglia vive com a mulher e três cachorros em um sítio em Xerém, distrito de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

O ator passou por uma transformação espiritual em 2023. Em uma viagem à Ásia, se converteu ao islamismo e adotou o nome de Mohammed Abdullah.

Lidia Brondi ao lado do marido, Cassio Gabus Mendes Reprodução/Instagram/cassiogabus

Lidia Brondi

A atriz, casada com o também ator Cassio Gabus Mendes, decidiu trocar de profissão. Em 1992, ela atuou em sua última peça de teatro e passou a se dedicar à psicologia. Desde então, tem um consultório na capital paulista.

Por causa da mudança na carreira, Lidia também decidiu parar de se expor. Ela não tem redes sociais e evita dar entrevistas.

Rick Moranis decidiu se afastar do cinema em 1997 Reprodução de video/Youtube/Cinema Relics

Rick Moranis

O astro de Os Caça-Fantasmas e Querida, Encolhi As Crianças abandonou a carreira de ator em 1997. Seis anos antes, ele perdeu a esposa, vítima de um câncer. Após tentar conciliar a vida de estrela com a de pai de duas crianças, decidiu parar com a atuação e se dedicar integralmente à família.

Desde então, Moranis apenas fez alguns trabalhos de dublagem, mas nada que ocupasse muito o seu tempo.

Bruce Willis ao lado da filha Tallulah Willis Reprodução/Instagram/buuski

Bruce Willis

O ator norte-americano foi forçado a abandonar a carreira em Hollywood por causa de sua saúde. Em fevereiro de 2023, ele foi diagnosticado com demência frontotemporal.

Aos 70 anos, Willis quase não fala e também não consegue mais ler ou compreender as pessoas. Ele vive ao lado da esposa e das duas filhas do casal.

Jack Nicholson ao lado da filha Lorraine Nicholson Reprodução/Instagram/lnicholson

Jack Nicholson

Vencedor de três Oscars, o ator não faz filmes há 15 anos. Ele vive recluso em sua mansão em Los Angeles e deixou, até mesmo, de comparecer regularmente aos jogos do Los Angeles Lakers, um de seus passatempos favoritos.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5