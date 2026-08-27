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‘Yayoi Kusama’ é um dos assuntos mais buscados no Google nesta quinta (27)

Levantamento foi feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma

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Foto: Reprodução/Instagram @yayoikusamamuseum Folha Vitória

“Yayoi Kusama” é um dos assuntos mais buscados no Google nesta quinta (27). A artista faleceu hoje (27), aos 97 anos, em um hospital em Tóquio, Japão, Mas ainda não foi anunciado a causa da morte.

O levantamento feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma, mostra que o pico foi registrado às 01:00 desta quinta (27). Confira:

Yayoi Kusama Reprodução/ Google Trends

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