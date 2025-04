Ana Castela sai em defesa de Zezé Di Camargo em show e rebate críticas com palavrão Aos 62 anos, Zezé Di Camargo tem sido alvo de críticas devido a dificuldades vocais em apresentações recentes Música|Do R7 01/04/2025 - 20h22 (Atualizado em 01/04/2025 - 20h22 ) twitter

Cantora justificou o desabafo e exaltou a trajetória do sertanejo Reprodução/Redes Sociais

Durante a 49ª Festa do Peão de Boiadeiro de Colorado, no Paraná, no último fim de semana, a cantora Ana Castela defendeu Zezé Di Camargo das críticas que o sertanejo tem recebido nas redes sociais. Durante uma participação especial no show do artista, ela rebateu os ataques e fez um desabafo no palco.

Ana Castela falou TUDOOOO ao defender Zezé Di Camargo 👏🏼👏🏼👏🏼🩷 pic.twitter.com/WUPAshZCbI — Sofreneja (@SofrenejaOf) March 31, 2025

A cantora justificou o desabafo e exaltou a trajetória do sertanejo. “Não sou de falar palavrão, mas, para rebater esse tipo de coisa, vale a pena. Você é top, não deixe ninguém da internet falar mal de você. Sua história é linda, a gente se inspira em você. Deus te colocou aqui e vai fazer você permanecer aqui em cima dos palcos”, declarou.

A apresentação também contou com a participação da cantora Duda Bertelli, que se juntou a Ana Castela e Zezé Di Camargo para interpretar “É o Amor”, um dos maiores sucessos da carreira do sertanejo.

Aos 62 anos, Zezé Di Camargo tem sido alvo de críticas devido a dificuldades vocais em apresentações recentes, além de polêmicas envolvendo sua família.

