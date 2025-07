Beyoncé e Jay-Z disputam o mesmo prêmio no Emmy após polêmica no Grammy; entenda Casal concorre na categoria ‘Melhor Especial de Variedades (Ao Vivo)’ com produções recordistas da NFL Música|Do R7 17/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 17/07/2025 - 02h00 ) twitter

Jay-z e Beyoncé, em foto compartilhada pela cantora em junho deste ano Reprodução/Instagram/@beyonce

Beyoncé e Jay-Z, um dos casais mais icônicos do entretenimento mundial, estão novamente no centro das atenções. Desta vez, os dois foram indicados ao Emmy 2025, premiação que celebra o melhor da televisão, marcada para 14 de setembro.

O destaque? Eles competem diretamente na categoria “Melhor Especial de Variedades (Ao Vivo)”, o que promete reacender curiosidades sobre a dinâmica do casal, especialmente após a polêmica envolvendo Jay-Z no Grammy de 2024.

RESUMO DA NOTÍCIA Beyoncé e Jay-Z foram indicados ao Emmy 2025, ambos na categoria "Melhor Especial de Variedades (Ao Vivo)".

Beyoncé foi homenageada por seu show durante o intervalo da NFL, que teve 27 milhões de telespectadores.

Jay-Z concorre como produtor do show de Kendrick Lamar no Super Bowl, com 133,5 milhões de telespectadores.

A disputa é marcada por polêmica após Jay-Z criticar o Grammy por não ter premiado Beyoncé como "Álbum do Ano". Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Beyoncé foi indicada por seu aclamado show de intervalo da NFL, o Beyoncé Bowl, transmitido ao vivo em dezembro do ano passado. A apresentação, que marcou o jogo mais assistido da competição desde 2001, atraiu 27 milhões de telespectadores durante o show e acumulou mais de 50 milhões de visualizações em dez dias.

Já Jay-Z concorre como produtor executivo do show de intervalo de Kendrick Lamar no Super Bowl deste ano, que alcançou a impressionante marca de 133,5 milhões de telespectadores, segundo a Billboard, tornando-se o mais assistido da história.

‌



Além da categoria em que compete junto do marido, Beyoncé ainda brilha com indicações em “Melhor Direção de Variedades”, “Melhor Coreografia em Programa de Variedades” e “Melhor Design de Produção para Programas de Variedades”.

O show de Kendrick Lamar, por sua vez, também concorre em “Melhor Direção para Especial de Variedades”, “Melhor Direção Musical” e “Melhor Coreografia em Programa de Variedades”. Jay-Z, no entanto, foi indicado apenas na categoria que divide com a esposa.

‌



Polêmica no Grammy

A disputa entre o casal no Emmy ganha contornos especiais por causa de um momento marcante no Grammy 2024. Na ocasião, Jay-Z recebeu o Dr. Dre Global Impact Award, que reconhece contribuições de artistas negros à indústria musical.

Durante seu discurso, o rapper não poupou críticas à organização do Grammy por nunca ter premiado Beyoncé na categoria “Álbum do Ano”, apesar de ela já ser a maior vencedora da premiação, com 32 estatuetas na época.

‌



“Nós amamos vocês. E queremos que vocês façam o certo, ou se aproximem disso. É subjetivo, porque é música, depende de opinião. Mas eu não quero constranger essa jovem moça [Beyoncé], que tem mais Grammys do que todos e nunca ganhou Álbum do Ano. As métricas de vocês não funcionam. Pense nisso”, disse Jay-Z.

No Grammy deste ano, Beyoncé finalmente conquistou o tão sonhado “Álbum do Ano” com o disco “Cowboy Carter”, além de outros dois prêmios, totalizando 35 vitórias em 99 indicações.

