Histórico! Após 34 Grammys, Beyoncé leva o primeiro troféu na categoria Álbum do Ano

Agora, ela tem mais Grammys na conta! Beyoncé ganhou, pela primeira vez, o troféu de Álbum do Ano por ‘Cowboy Carter’ na premiação que rolou no último domingo (2). Quem também chamou atenção foi Kendrick Lamar, que desbancou Taylor Swift em várias categorias e levou cinco prêmios para casa. Lady Gaga, Bruno Mars e Shakira também saíram com presentes dourados no bolso. Relembre os vencedores!