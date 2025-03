Cantora Duffy, que se afastou após sequestro, reaparece nas redes sociais Artista foi mantida em cativeiro e sofreu abuso sexual na época que sua carreira musical estava em ascensão Música|Do R7 26/03/2025 - 16h47 (Atualizado em 26/03/2025 - 16h47 ) twitter

Duffy aparece dublando versão remix de 'Mercy' Reprodução/Instagram/e.motionzzz

A cantora Duffy, que fez sucesso no final dos anos 2000 e tinha se afastado por mais de dez anos após ter sido vítima de sequestro, voltou a ser vista nesta semana. Hoje com 40 anos de idade, a artista reapareceu nas redes sociais na terça-feira (25), fazendo uma dublagem de um remix de Mercy.

No vídeo, Duffy canta junto com sua famosa letra: “You got me begging you for mercy, why won’t you release me” (você me fez implorar por misericórdia, por que você não me liberta, em tradução livre).

O material foi publicado no perfil da e.motion. Na conta oficial da cantora, que tem apenas uma foto, ainda não consta nenhuma novidade.

Esta é a primeira vez que Duffy aparece a seus fãs em um ano. Em março de 2024, ela fez um breve retorno às redes sociais para compartilhar uma mensagem inspiradora. “Você vai perceber um dia: a felicidade nunca teve a ver com seu trabalho, seu diploma ou estar em um relacionamento”, diz parte da mensagem que a cantora escreveu.

Duffy era uma artista em ascensão, conseguindo grandes sucessos no final dos anos 2000, quando se afastou da mídia sem dar maiores detalhes.

Apenas em 2020 a artista reapareceu e revelou o que tinha acontecido. Ela disse que foi drogada em um restaurante, levada para o exterior e estuprada, e depois levada de avião para seu lar, onde foi mantida em cativeiro em sua própria casa.

Ela contou em seu site que se mudou cinco vezes de casa para fugir do criminoso. “Eu me mudei cinco vezes nos três anos seguintes, nunca me sentindo a salvo do estuprador. Fiquei fugindo por muito tempo. Encontrei um lugar para morar, a quinta casa, não era tão sufocante quanto as outras casas, onde sofri silenciosamente, em pequenas casas ou apartamentos.”

Duffy também escreveu que decidiu viver isolada para se proteger. “Achei minha estabilidade para me recuperar, parei de fugir e me realoquei”, disse.

