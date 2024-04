Música |Fernando Mellis, do R7

Com 11 shows em menos de um mês, Ensaios da Anitta se consolidam como patrimônio do pré-Carnaval Girl from Rio esbanjou simpatia em sua última apresentação, neste domingo (4), no Memorial da América Latina, em SP

Anitta levou ao público hits de diversas fases da carreira dela Anitta levou ao público hits de diversas fases da carreira dela (TATIANE SILVESTRONI/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO - 04.02.2024)

Anitta encerrou a maratona pré-Carnaval neste domingo (4) com uma apresentação de cinco horas no Memorial da América, em São Paulo. Foram 11 shows dos Ensaios da Anitta em dez capitais desde 6 de janeiro, consolidando o formato como um patrimônio desta época do ano.

A própria cantora falou durante o show deste domingo, na Arena Carnaval SP, que os Ensaios voltarão em 2025.

O formato do evento é uma das marcas do seu próprio sucesso. Em um palco em 360 graus, localizado no meio do público, ela recebe convidados de diversos estilos musicais. Neste ano, teve Ivete Sangalo, Luísa Sonza, Pedro Sampaio, Duda Beat, Dilsinho, Marina Sena, Pabllo Vittar, Lexa, entre outros.

"A grande questão desses meus shows no ensaio é que eu sinto muito prazer de fazer", disse Anitta neste domingo, antes de entrar no palco.

Os ensaios foram ganhando a proporção atual nos últimos anos. Inicialmente, eram o que o próprio nome dizia, pois envolvia a preparação dela para o Bloco das Poderosas, que passou a ser Bloco da Anitta e sai às ruas do Rio de Janeiro e Salvador.

Em 2020, o modelo atual surgiu e conquistou imediatamente o público. A pandemia de Covid-19 fez com que o evento não fosse realizado em 2021. O retorno no ano passado já trouxe os Ensaios em uma dimensão maior.

Anitta se apresentou em Salvador, Rio de Janeiro, Florianópolis, Brasília, Recife, Curitiba e em São Paulo por duas vezes, em um intervalo de 36 dias.

Neste ano, com o Carnaval mais cedo, ela aumentou o número de shows e cumpriu a agenda em 29 dias, passando por Salvador, Florianópolis, Brasília, Fortaleza, Recife, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Vitória, Curitiba e São Paulo, também em duas datas na capital paulista.

O cansaço parece passar longe de Anitta, que esbanjou simpatia e bom humor na última apresentação dos Ensaios, levando hits próprios do início da carreira, como "Eu vou ficar", e outros que foram para as paradas mundiais, como "Envolver". O show também contou as participações de João Gomes, Xand Avião, Veigh e Dennis DJ.

Após brilhar na maratona de ensaios, Anitta ainda tem pela frente dois blocos de rua, na sexta-feira (9), em Salvador, e no pós-Carnaval, no dia 17, no Rio de Janeiro, e shows em Barretos (SP), Xangri-lá (RS) e São Paulo.

Além disso, a Girl from Rio vai ser a estrela de um desfile comemorativo dos 40 anos da Marquês de Sapucaí, no Rio, também no dia 17.