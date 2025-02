Drake é acusado de plágio em novo álbum Polêmica envolve a contracapa e a estética do projeto ‘$ome $exy $ongs 4 U’, lançado nesta sexta-feira (14) Música|Do R7 14/02/2025 - 18h54 (Atualizado em 14/02/2025 - 18h56 ) twitter

Capa e contracapa do novo álbum do rapper Drake com o cantor Partynextdoor Montagem R7/ Fotos de Reprodução/Instagram @Champagnepapi

Drake lançou o álbum $ome Sexy $ongs 4 U, em colaboração com o cantor Partynextdoor, nesta sexta-feira (14). Porém está sendo acusado de plágio. A capa, algumas figuras da contracapa e a estética do projeto teriam sido copiadas.

Quem fez a acusação foi o rapper canadense John River, que afirmou que a foto de capa de $$$4U, abreviação usada por Drake, foi usada no clipe da música Hope City II, onde River rima de costas para a Monroe Tower, prédio famoso da cidade de Mississauga, no Canadá, de onde John e Party vieram.

O rapper afirmou também que o cantor e a equipe de Drake chegaram a conversar por duas horas pelo telefone, e até perguntaram como foi feita a produção do clipe. Durante o bate-papo, Partynextdoor teria ameaçado romper com John se ele não abrisse mão da imagem das torres — que justamente aparece na capa do álbum inédito de Drake.

Capa de '$ome $exy $ongs 4 U' (à esq.), e cena do clipe 'Hope City II', de John River (à dir.) Montagem R7/ Fotos de Reprodução/Instagram @Champagnepapi e Reprodução/Instagram @realjohnriver

Uma segunda acusação veio do rapper americano Freddie Gibbs, que comparou a estética do novo trabalho de Drake com o seu álbum $oul $old $eparately. Drake utiliza os cifrões no lugar do “S” da mesma forma que Freddie no projeto lançado em 2022, além das siglas parecidas para se referir ao trabalho — “$$$U” e “$$$”, respectivamente.

Após a dupla canadense anunciar a contracapa que conta com desenhos de coelhas apaixonadas, Gibbs postou no X (antigo Twitter), em tom de ironia, que estava lisonjeado de terem roubado até mesmo o desenho dos animais. O rapper é conhecido por utilizar imagens de coelhos em seus projetos.

Damn they even stole the rabbits too. I’m flattered. — Big 🐰 (@FreddieGibbs) February 13, 2025