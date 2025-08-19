Logo R7.com
Empresário de Marília Mendonça planeja lançar 10 músicas inéditas da cantora por ano

Segundo Wander Oliveira, há material suficiente para garantir novidades aos fãs por pelo menos duas décadas

O empresário Wander Oliveira revelou nesta terça-feira (19) que pretende lançar 10 músicas inéditas de Marília Mendonça por ano, garantindo lançamentos inéditos durante as próximas duas décadas. “A ideia é trabalhar 10 músicas por ano. Existem materiais para 20 anos, com folga”, afirmou em entrevista.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV - Arquivo de Música e fique por dentro de todos os detalhes sobre o legado de Marília Mendonça!

