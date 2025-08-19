Empresário de Marília Mendonça planeja lançar 10 músicas inéditas da cantora por ano
Segundo Wander Oliveira, há material suficiente para garantir novidades aos fãs por pelo menos duas décadas
O empresário Wander Oliveira revelou nesta terça-feira (19) que pretende lançar 10 músicas inéditas de Marília Mendonça por ano, garantindo lançamentos inéditos durante as próximas duas décadas. “A ideia é trabalhar 10 músicas por ano. Existem materiais para 20 anos, com folga”, afirmou em entrevista.
