Empresário de Marília Mendonça planeja lançar 10 músicas inéditas da cantora por ano Segundo Wander Oliveira, há material suficiente para garantir novidades aos fãs por pelo menos duas décadas Feed TV - Arquivo de Música|Do R7 19/08/2025 - 16h20 (Atualizado em 19/08/2025 - 16h20 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Empresário de Marília Mendonça (Foto: Instagram) Feed TV - Arquivo de Música

O empresário Wander Oliveira revelou nesta terça-feira (19) que pretende lançar 10 músicas inéditas de Marília Mendonça por ano, garantindo lançamentos inéditos durante as próximas duas décadas. “A ideia é trabalhar 10 músicas por ano. Existem materiais para 20 anos, com folga”, afirmou em entrevista.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV - Arquivo de Música e fique por dentro de todos os detalhes sobre o legado de Marília Mendonça!

Leia Mais em Feed TV - Arquivo de Música:

Festival Histórias terá Daniel, Chitãozinho e Xororó e grandes nomes do sertanejo em São Paulo

48 anos da morte de Elvis Presley: tributo recria momento histórico do Rei do Rock

Marisa Monte faz turnê nacional com “Phonica – Marisa Monte & Orquestra ao Vivo”