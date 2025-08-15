Marisa Monte faz turnê nacional com “Phonica – Marisa Monte Orquestra ao Vivo” Artista inicia venda de ingressos de espetáculo que terá orquestra sinfônica formada por 55 músicos e regência de André Bachur Feed TV - Arquivo de Música|Do R7 15/08/2025 - 14h38 (Atualizado em 15/08/2025 - 14h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Marisa Monte (Foto: Leo Aversa) Feed TV - Arquivo de Música

A turnê Phonica – Marisa Monte & Orquestra Ao Vivo fará seis apresentações em todo o Brasil e uma delas será realizada em São Paulo, no dia 08 de novembro, no Auditório Ibirapuera. O espetáculo, que une a banda de Marisa Monte a uma orquestra sinfônica com 55 músicos sob a regência do maestro André Bachur, une o popular e o erudito em interpretações de clássicos. A venda de ingressos se inicia na segunda-feira (18).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV - Arquivo de Música e fique por dentro de todos os detalhes dessa turnê imperdível!

Leia Mais em Feed TV - Arquivo de Música:

Farraial 2025 terá Belo, Luan Santana, Ana Castela, Simone Mendes, Gustavo Mioto e mais

The Town 2025: Festival aposta em sofisticação

The Town 2025: festival confirma amplo serviço de acessibilidade na Cidade da Música