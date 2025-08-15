Marisa Monte faz turnê nacional com “Phonica – Marisa Monte Orquestra ao Vivo”
Artista inicia venda de ingressos de espetáculo que terá orquestra sinfônica formada por 55 músicos e regência de André Bachur
A turnê Phonica – Marisa Monte & Orquestra Ao Vivo fará seis apresentações em todo o Brasil e uma delas será realizada em São Paulo, no dia 08 de novembro, no Auditório Ibirapuera. O espetáculo, que une a banda de Marisa Monte a uma orquestra sinfônica com 55 músicos sob a regência do maestro André Bachur, une o popular e o erudito em interpretações de clássicos. A venda de ingressos se inicia na segunda-feira (18).
