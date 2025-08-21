Vídeo: MC Hariel fala sobre discriminação no funk, novo álbum e feats com cantores de outros gêneros Em entrevista exclusiva, o funkeiro abre o jogo sobre o lançamento de “Eh Noiz Ki Tá” e refletiu sobre os desafios e discriminações... Feed TV - Arquivo de Música|Do R7 21/08/2025 - 14h43 (Atualizado em 21/08/2025 - 14h43 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Hariel (Foto: Instagram) Feed TV - Arquivo de Música

MC Hariel está em contagem regressiva para um dos momentos mais importantes da carreira. Na noite desta quarta-feira (20), o artista reuniu fãs e convidados para uma listening party exclusiva de seu novo álbum. O momento contou com fãs, influenciadores e jornalistas que ocuparam um dos espaço da Cidade da Música, onde acontecerá o The Town, em São Paulo. O Feed TV realizou uma entrevista exclusiva com Hariel – veja vídeo no final da matéria.

Para saber mais sobre a visão de Hariel sobre a discriminação no funk e seu novo álbum, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV - Arquivo de Música.

Leia Mais em Feed TV - Arquivo de Música:

Vídeo: The Town anuncia Palco Quebrada que celebra a potência das periferias

Festival Histórias terá Daniel, Chitãozinho e Xororó e grandes nomes do sertanejo em São Paulo

Empresário de Marília Mendonça planeja lançar 10 músicas inéditas da cantora por ano