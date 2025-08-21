Vídeo: MC Hariel fala sobre discriminação no funk, novo álbum e feats com cantores de outros gêneros
Em entrevista exclusiva, o funkeiro abre o jogo sobre o lançamento de “Eh Noiz Ki Tá” e refletiu sobre os desafios e discriminações...
MC Hariel está em contagem regressiva para um dos momentos mais importantes da carreira. Na noite desta quarta-feira (20), o artista reuniu fãs e convidados para uma listening party exclusiva de seu novo álbum. O momento contou com fãs, influenciadores e jornalistas que ocuparam um dos espaço da Cidade da Música, onde acontecerá o The Town, em São Paulo. O Feed TV realizou uma entrevista exclusiva com Hariel – veja vídeo no final da matéria.
MC Hariel está em contagem regressiva para um dos momentos mais importantes da carreira. Na noite desta quarta-feira (20), o artista reuniu fãs e convidados para uma listening party exclusiva de seu novo álbum. O momento contou com fãs, influenciadores e jornalistas que ocuparam um dos espaço da Cidade da Música, onde acontecerá o The Town, em São Paulo. O Feed TV realizou uma entrevista exclusiva com Hariel – veja vídeo no final da matéria.
Para saber mais sobre a visão de Hariel sobre a discriminação no funk e seu novo álbum, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV - Arquivo de Música.
Leia Mais em Feed TV - Arquivo de Música:
Leia Mais em Feed TV - Arquivo de Música: