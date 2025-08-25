Grupo de K-pop ‘1VERSE’ estreia com dois membros desertores da Coreia do Norte; conheça Fugitivos do regime de Kim Jong-un tiveram contato limitado com a música durante a infância Música|Do R7 25/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 25/08/2025 - 02h00 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA O grupo de K-pop 1VERSE estreia com o single "The 1st Verse", destacando-se por ter dois desertores da Coreia do Norte entre seus membros.

Os integrantes Hyuk e Seok vivenciaram dificuldades na infância, tendo contato limitado com a música no regime norte-coreano.

A diversidade da formação do grupo reflete a expansão internacional do K-pop, com membros de diferentes países e histórias de vida.

O álbum de estreia do 1VERSE já está disponível em plataformas de streaming, e os integrantes expressam o desejo de se conectar com fãs de diversas origens. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Grupo reflete a expansão internacional do K-pop Reprodução/Instagram

O grupo de K-pop 1VERSE faz sua estreia na sexta-feira (22) com o single “The 1st Verse”, lançado pela gravadora Singing Beetle, em Seul. A banda chama atenção por reunir integrantes de diferentes países e, principalmente, por contar com dois desertores da Coreia do Norte entre os cinco membros.

O rapper Hyuk e o cantor Seok se juntam a Nathan, do Arkansas, Kenny, de Los Angeles, e Aito, do Japão. A faixa principal do álbum, “Shattered”, tem letras escritas em parceria por Hyuk e Kenny. Embora não seja o primeiro grupo de K-pop com desertores norte-coreanos, a diversidade da formação destaca o 1VERSE no cenário global do gênero.

Hyuk viveu até os 12 anos na província de Hamgyong do Norte, na Coreia do Norte, e desertou em 2013. Ele começou a trabalhar em uma fábrica sul-coreana após dificuldades financeiras durante a pandemia, até que um encontro com o CEO de uma gravadora abriu o caminho para aulas de rap e, posteriormente, para o ingresso no K-pop. “Eu realmente não tenho nada agora, mesmo que você me roube, nem poeira sairia”, disse ele, lembrando o momento em que recebeu o convite e pensou que poderia ser um golpe. Depois de mais de um ano de reuniões e incentivos, Hyuk se juntou à agência no fim de 2021.

Seok, ex-jogador de futebol desde os 8 anos na Coreia do Norte, desertou em 2019. No Sul, chegou a jogar por um time semiprofissional e a cursar educação física antes de ser convidado para treinar como cantor. “Eu estava começando a tocar música pela primeira vez. Então, comecei com a mentalidade de que, se não desse certo, eu poderia simplesmente parar e tentar outra coisa”, contou.

‌



Os dois tiveram contato limitado com a música durante a infância. Hyuk disse que passava até dez horas por dia coletando lenha para cozinhar e sobreviver. “Como eu vivia lutando todos os dias, me pergunto se eu sequer tinha tempo para ouvir música. Eu não tinha esse luxo”, afirmou. Seok contou que chegou a ouvir algumas músicas de K-pop de forma clandestina, como “LA chA TA”, do f(x), e canções do Super Junior. “Eu provavelmente ouvia K-pop na escola primária. Mas não conseguia ouvir com frequência, pois era ilegal”, disse.

Aito, o integrante mais jovem, destacou a proposta do grupo. “Com membros de diferentes países se unindo como 1VERSE, eu pensei que podemos fazer isso independentemente da origem daqui para frente”, afirmou.

‌



O grupo também reflete a expansão internacional do K-pop. Nathan conheceu o gênero por meio de primos no Texas e lembra do impacto ao assistir o videoclipe de “Growl”, do EXO. Kenny destacou que a formação multicultural se estende ao treinamento dos artistas, que inclui cursos sobre cidadania global. “Queremos incluir a história de cada um, a situação atual de cada um em casa”, disse.

Seok ressaltou o desejo de se aproximar de fãs estrangeiros. “Como vim da Coreia do Norte, é difícil ver estrangeiros por lá. Então, eu realmente queria ver pessoas de outros países”, afirmou. Ele relatou ainda o apoio recebido logo no início da carreira. “Filmei aquele vídeo do diário com sentimentos um tanto emocionados, um pouco lacrimosos. Publiquei no TikTok ou no YouTube, e os fãs me enviaram cartas de conforto. Assim que vi a primeira linha, as lágrimas rolaram e fiquei realmente comovido.”

‌



Hyuk reconheceu a atenção que sua origem gera, mas reforçou o caráter coletivo da banda. “Sou muito grato que as pessoas estejam prestando atenção em nós. Acho que está tudo bem, desde que não penda muito para um lado. Não sou só eu, mas todos os nossos membros estão aqui também. É uma jornada que estamos criando juntos.”

O álbum de estreia do 1VERSE já está disponível em todas as principais plataformas de streaming.

