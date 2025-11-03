Inspirado, Imagine Dragons entrega show eletrizante em São Paulo com grandes hits Banda americana se apresentou no Morumbis como parte da ‘LOOM World Tour’ e levou o público à loucura com sucessos e novas faixas

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA O Imagine Dragons se apresentou em um estádio do Morumbi lotado na última sexta-feira (31) como parte da turnê 'LOOM World Tour'.

O show durou quase duas horas, com uma setlist de 20 músicas incluindo hits como 'Thunder', 'Believer' e 'Radioactive'.

Dan Reynolds, vocalista, interagiu com a plateia, se arriscou em performances de beatbox e piano, e agradeceu o carinho dos fãs brasileiros.

A apresentação foi marcada por uma energia contagiante, efeitos especiais e momentos emocionantes, como a dedicatória da música 'Birds' aos que perderam entes queridos. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

A chuva deu trégua na capital paulista na noite da última sexta-feira (31) para receber, em um Morumbis lotado de fãs ansiosos, o primeiro dos dois shows do Imagine Dragons marcados para São Paulo.

Imagine Dragons fez o 1º show da turnê Loom em São Paulo na última sexta (31) EMERSON SANTOS/ESTADÃO CONTEÚDO – 31.10.2025

Parte da turnê mundial ‘LOOM’, que dá nome ao mais recente álbum do grupo, lançado em 2024, a apresentação reuniu, ao longo de quase duas horas, o principal para ficar marcada na memória do público: muita energia, conexão e grandes hits.

‌



Pontualmente às 21h, sem camisa e enrolado na bandeira do Brasil, Dan Reynolds (vocal) surgiu acompanhado por Wayne Sermon (guitarra), Ben McKee (baixo) e Andrew Tolman (bateria) para incendiar o palco com ‘Fire in These Hills’, uma das nove músicas que compõem o último LP do grupo norte-americano.

A partir daí, foi difícil manter os pés no chão. Com uma setlist de 20 músicas — acrescida de um pot-pourri com ‘Amsterdam’, ‘It’s Time’ e ‘Follow You’ —, o Imagine Dragons mesclou quatro das novas faixas com grandes sucessos, como ‘Thunder’, ‘Believer’ e ‘Radioactive’, que ganhou uma apresentação eletrizante, com direito a um solo de bateria feito por Reynolds.

‌



O vocalista Dan Reynolds surgiu sem camisa e enrolado na bandeira do Brasil para começar o show EMERSON SANTOS/ESTADÃO CONTEÚDO – 31.10.2025

Esse, no entanto, está longe de ser o único momento em que o vocalista surpreendeu com suas habilidades. Ao longo da noite, o cantor se arriscou no beatbox e iniciou ‘Demons’ ao piano, arrancando suspiros de admiração e frases bem-humoradas dos fãs. “Esse homem é mil e uma utilidades!”, gritou uma jovem. Nem mesmo quando errou o começo de ‘Amsterdam’ Dan se deixou abalar: “Isso é música ao vivo!”, brincou.

Fazendo jus à pegada colorida de ‘LOOM’, o show foi embalado por efeitos especiais, papéis picados pelos ares e bolas gigantes jogadas ao público. Mas nada disso é páreo para a presença de palco inebriante de Reynolds. Parecendo estar em uma grande brincadeira, o vocalista não deixou de fora um centímetro do tablado e passou grande parte do tempo na passarela que o conduzia até a metade da plateia da pista premium.

‌



É essa, inclusive, a sensação que a banda passa: a de querer estar o mais perto possível dos fãs. Não à toa, os músicos se deslocaram com seus instrumentos para a ponta da passarela e, juntos, apresentaram canções como ‘Next to Me’ e o pot-pourri que termina com ‘I Bet My Life’, sendo a cereja do bolo a descida de Dan para cumprimentar quem estava na grade.

Imagine Dragons: o guitarrista Wayne Sermon também se divertiu em apresentação em São Paulo EMERSON SANTOS/ESTADÃO CONTEÚDO – 31.10.2025

Inspirado, Reynolds também caprichou naquilo que o público brasileiro não esconde adorar: receber o carinho dos artistas. Em diversos momentos, relembrou o quanto ama os fãs e agradeceu por sempre ser recebido como parte da família no país.

‌



“Mal posso dizer o quanto sentimos falta de vocês, São Paulo. Estávamos ansiosos para esse show há um longo tempo”, declarou. “Obrigado por todos esses anos. Obrigado por crescerem com a gente, chorarem com a gente, por rirem com a gente”.

Essa mistura de sentimentos é o que torna o show grandioso: se em alguns momentos a plateia foi ao êxtase de animação, em outros se permitiu chorar, como quando ‘Birds’ veio acrescida de uma dedicatória a todos que perderam alguém importante.

Banda norte-americana reconheceu o carinho dos fãs brasileiros em shows na capital paulista EMERSON SANTOS/ESTADÃO CONTEÚDO — 31.10.2025

Por toda a parte, a energia de Imagine Dragons se fez visível. Houve quem passasse avisando a quem quisesse ouvir que o ingresso fazia parte de um “presente de Natal adiantado”, outros comentando sobre a vinda para a capital especialmente para o show, e ainda crianças vivendo sua primeira experiência em um estádio lotado.

No sábado (1º), Imagine Dragons encerrou a passagem pelo território brasileiro com um saldo de quatro shows – sendo os outros dois em Belo Horizonte (MG) e Brasília (DF). A torcida, agora, é para não demorar muito até a próxima oportunidade de recebermos todo o carisma e atmosférica pulsante que os artistas sempre fazem questão de carregar consigo.