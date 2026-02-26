‘Jonas Brothers’ é um dos assuntos mais buscados no Google nesta quinta (26)
Levantamento foi feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma
“Jonas Brothers” é um dos assuntos mais buscados no Google nesta quinta (26). A banda anunciou que fará um show da nova turnê no Brasil. O local escolhido foi o Allianz Parque, no dia 13 de maio. A pré-venda de ingressos começará no dia 3 de março e a venda geral no dia 5.
O levantamento feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma, mostra que o pico foi registrado às 11h24 desta quinta (26). Confira:
Oferecimento: Google Trends.