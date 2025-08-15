Oasis irrita sul-coreanos com novo visual de uma de suas músicas; entenda polêmica
Banda teria utilizado um símbolo que faz alusão à invasão japonesa na península coreana no século XX
LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7
A banda britânica Oasis gerou polêmica entre fãs sul-coreanos após publicar um vídeo promocional com elementos visuais semelhantes à bandeira do Sol Nascente, usada pelo Japão durante o período de expansão militar e domínio colonial que atingiu a Coreia do Sul entre 1910 e 1945. O conteúdo foi divulgado no dia 8 nas redes sociais oficiais do grupo, a poucos dias do Dia da Libertação da Coreia, celebrado em 15 de agosto, data que marca o fim da ocupação japonesa no país.
O vídeo, que promove uma nova versão visual de “Morning Glory”, inclui um segmento com um gráfico do sol irradiando feixes, em formato que lembra a bandeira do Exército Imperial Japonês. Para muitos na Coreia do Sul, China e outros países asiáticos, o símbolo é um lembrete direto de invasões e abusos cometidos pelo Japão no século XX.
A publicação recebeu críticas imediatas dos fãs sul-coreanos. Entre os comentários, havia pedidos para a retirada do vídeo e cobranças por um pedido de desculpas. Alguns compararam o uso do símbolo a exibir uma bandeira nazista e lembraram que a banda tem apresentação marcada no país em 21 de outubro, no Estádio Goyang, na província de Gyeonggi, o primeiro show do grupo na Coreia em 16 anos.
Leia mais:
O Oasis removeu o vídeo das redes sociais e não se pronunciou sobre o caso. A banda já enfrentou polêmicas semelhantes na região. No ano passado, o vocalista Liam Gallagher foi criticado por usar nas redes sociais uma expressão considerada ofensiva contra asiáticos. Inicialmente, ele rejeitou as reclamações, mas apagou a mensagem e pediu desculpas após a reação negativa.
Formado em 1991 pelos irmãos Noel e Liam Gallagher, o Oasis foi um dos principais nomes do britpop nos anos 1990, com sucessos como “Wonderwall” e “Don’t Look Back in Anger”, vendendo mais de 90 milhões de discos. O grupo se separou em 2009, retornando aos palcos em 2024.
Qual foi a polêmica envolvendo a banda Oasis e os sul-coreanos?
A banda britânica Oasis gerou polêmica entre fãs sul-coreanos após publicar um vídeo promocional com elementos visuais semelhantes à bandeira do Sol Nascente, utilizada pelo Japão durante a ocupação da Coreia do Sul entre 1910 e 1945. O vídeo foi divulgado nas redes sociais do grupo a poucos dias do Dia da Libertação da Coreia, celebrado em 15 de agosto.
O que continha o vídeo que causou a controvérsia?
O vídeo promove uma nova versão visual da música "Morning Glory" e inclui um gráfico do sol irradiando feixes, que lembra a bandeira do Exército Imperial Japonês. Para muitos na Coreia do Sul e em outros países asiáticos, esse símbolo é um lembrete de invasões e abusos cometidos pelo Japão no século XX.
Como os fãs sul-coreanos reagiram à publicação do vídeo?
A publicação recebeu críticas imediatas dos fãs sul-coreanos, que pediram a retirada do vídeo e um pedido de desculpas da banda. Alguns compararam o uso do símbolo a exibir uma bandeira nazista e lembraram que o Oasis tem uma apresentação marcada na Coreia em 21 de outubro, após 16 anos sem shows no país.
A banda Oasis se pronunciou sobre a polêmica?
Até o momento, o Oasis não se pronunciou sobre a publicação e manteve o vídeo no ar. A banda já enfrentou polêmicas semelhantes anteriormente, como quando o vocalista Liam Gallagher foi criticado por usar uma expressão considerada ofensiva contra asiáticos nas redes sociais.
Qual é a história da banda Oasis?
Formada em 1991 pelos irmãos Noel e Liam Gallagher, o Oasis foi um dos principais nomes do britpop nos anos 1990, com sucessos como "Wonderwall" e "Don't Look Back in Anger", vendendo mais de 90 milhões de discos. O grupo se separou em 2009 e retornará aos palcos em 2024.
Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp