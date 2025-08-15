Oasis irrita sul-coreanos com novo visual de uma de suas músicas; entenda polêmica Banda teria utilizado um símbolo que faz alusão à invasão japonesa na península coreana no século XX Música|Do R7 15/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 15/08/2025 - 02h00 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA A banda britânica Oasis gerou polêmica ao publicar um vídeo com elementos visuais parecidos com a bandeira do Sol Nascente, associada à ocupação japonesa da Coreia.

O conteúdo foi divulgado a poucos dias do Dia da Libertação da Coreia, que marca o fim da ocupação japonesa no país.

Fãs sul-coreanos criticaram o vídeo, pedindo a sua retirada e um pedido de desculpas, comparando o símbolo a uma bandeira nazista.

A banda, que tem show marcado na Coreia em outubro, ainda não se pronunciou sobre a controvérsia.

Oasis, formado pelos irmãos Gallagher (esq.), exibiu em suas redes imagem que lembra o Sol Nascente (dir.) para promover a música 'Morning Glory' Reprodução/X

A banda britânica Oasis gerou polêmica entre fãs sul-coreanos após publicar um vídeo promocional com elementos visuais semelhantes à bandeira do Sol Nascente, usada pelo Japão durante o período de expansão militar e domínio colonial que atingiu a Coreia do Sul entre 1910 e 1945. O conteúdo foi divulgado no dia 8 nas redes sociais oficiais do grupo, a poucos dias do Dia da Libertação da Coreia, celebrado em 15 de agosto, data que marca o fim da ocupação japonesa no país.

O vídeo, que promove uma nova versão visual de “Morning Glory”, inclui um segmento com um gráfico do sol irradiando feixes, em formato que lembra a bandeira do Exército Imperial Japonês. Para muitos na Coreia do Sul, China e outros países asiáticos, o símbolo é um lembrete direto de invasões e abusos cometidos pelo Japão no século XX.

A publicação recebeu críticas imediatas dos fãs sul-coreanos. Entre os comentários, havia pedidos para a retirada do vídeo e cobranças por um pedido de desculpas. Alguns compararam o uso do símbolo a exibir uma bandeira nazista e lembraram que a banda tem apresentação marcada no país em 21 de outubro, no Estádio Goyang, na província de Gyeonggi, o primeiro show do grupo na Coreia em 16 anos.

O Oasis removeu o vídeo das redes sociais e não se pronunciou sobre o caso. A banda já enfrentou polêmicas semelhantes na região. No ano passado, o vocalista Liam Gallagher foi criticado por usar nas redes sociais uma expressão considerada ofensiva contra asiáticos. Inicialmente, ele rejeitou as reclamações, mas apagou a mensagem e pediu desculpas após a reação negativa.

Formado em 1991 pelos irmãos Noel e Liam Gallagher, o Oasis foi um dos principais nomes do britpop nos anos 1990, com sucessos como “Wonderwall” e “Don’t Look Back in Anger”, vendendo mais de 90 milhões de discos. O grupo se separou em 2009, retornando aos palcos em 2024.

