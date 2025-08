Oasis se pronuncia após morte de homem de 40 anos que caiu de arquibancada em show

Um homem de 40 anos morreu após cair da arquibancada durante um show do Oasis, no estádio de Wembley, em Londres, na Inglaterra. Após a tragédia, o grupo se pronunciou e disse que está "chocado" e "triste". A polícia está investigando as causas do acidente e pediu que as pessoas que tenham gravado o momento entrem em contato. Veja!



